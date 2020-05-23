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Привычки, выдающие жадного мужчину 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Привычки, выдающие жадного мужчину
Фото: Кадр из фильма "Жмот"
Часто женщины узнают о жадности мужчин уже после того, как они прожили в браке какое-то время. "Рамблер" рассказывает, как распознать жадного мужчину еще на первых стадиях начала серьезных отношений.

"Не в деньгах счастье"

Безусловно счастье наступает только тогда, когда в жизни все благополучно. Близкие здоровы, есть крыша над головой, работа и все далее по списку, но богатство и деньги являются синонимом комфорта. Если мужчина часто повторяет о том, что счастье не в деньгах, или с милым рай и в шалаше, значит, он просто не хочет зарабатывать нормальные деньги. В современном мире много возможностей для того, чтобы начать прибыльное дело или найти высокооплачиваемую работу. Только ленивые жадные не могут заработать нормальные деньги.

Он не дарит подарки

Разумеется, речь не идет о бриллиантах при каждой встрече, но банальный букет роз или простая коробка конфет могут порадовать девушку. Тем более нужно насторожиться, если он оставляет вас без подарка на праздник. Возможно, он просто не хочет тратить на вас деньги и ему жалко дарить радость кому-то, кроме себя.

Посмотрите на родителей

Если вы знакомы с родителями мужчины, посмотрите на то, как они живут. Если они постоянно экономят на себе и своем доме, то, возможно, ребенок перенял жалость от них. К тому же, если родители живут бедно, значит, ребенок не пытается их обеспечить, а это уже говорит о том, что мужчине жалко денег для собственных родителей. Тогда стоит задуматься, как он будет распоряжаться финансами в будущей семье.

Зависть

У многих жадных мужчин появляется зависть к тем, кто владеет большим богатством. Он не признает, что многим людям деньги даются тяжело, поэтому осуждает тех, кто их растрачивает. На самом деле, через свою злость он выражает зависть по отношению к тем людям, которые умеют зарабатывать.
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