Как подготовится к собеседованию онлайн

Мы расскажем, каких ошибок стоит избегать во время встречи в Сети.

Современные условия диктуют новые правила, и это касается всех сфер нашей жизни, в том числе при поиске работы. Могли ли мы представить каких-то пять лет назад, что на интервью с потенциальным работодателем, с которым вы находитесь в одном городе, можно отправиться не в офис, а… в свою комнату? Конечно, нет.

Однако одна из основных проблем при онлайн-собеседовании — люди не всегда относятся к ситуации серьезно. Наше подсознание говорит: «Ты же дома, зачем как-то готовиться, все равно никуда не идти!» И в итоге встреча в Сети проходит не так, как нам бы того хотелось. Сегодня мы расскажем, как же взять себя в руки и повысить свои шансы на получение должности мечты, не выходя из дома.

Правило #1. Внешний вид

Да, вы проходите собеседование дома, но главное слово именно «собеседование». Подумайте, как бы вы отправились на это же интервью, но только в офлайне. Обязательно смените домашнюю одежду на рубашку или блузку, при этом не игнорируйте низ — возможно, вам придется встать из-за компьютера и вы должны быть уверены, что ваш собеседник не озадачится вашим внешним видом. Что касается макияжа, не нужно делать слишком яркие акценты, достаточно проработать кожу и сделать легкий макияж глаз. То же касается и волос — никаких сложных «вавилонов», достаточно просто привести волосы в порядок.

Правило #2. Попросите тишины

Все мы понимаем, как непросто бывает остаться дома в тишине, именно поэтому многие так не любят работать на удаленке. И все же во время интервью ваши домочадцы должны прислушаться к вашим просьбам и обеспечить тишину на все время интервью. Попытайтесь найти уголок в доме, где вас будут беспокоить меньше всего и устройтесь там с ноутбуком. Если же у вас стандартный компьютер, попросите никого не заходить в комнату вообще.

Правило #3. Создайте комфортное окружение

Лучше всего сделать задним фоном чистую стену или окно, при этом позаботьтесь о том, чтобы ваш собеседник хорошо вас видел, установите свет таким образом, чтобы ваше лицо не засвечивалось, но и не прячьтесь в темноте.

Правило #4. Наладьте визуальный контакт

Разговаривая с человеком по ту сторону экрана, мы автоматически переводим взгляд на экран, чтобы рассмотреть его лицо. При этом вы теряете контакт, создается впечатление, что вы разговариваете сами с собой. Чтобы у вашего потенциального работодателя не сложилось негативное впечатление, во время того, как вы будете что-то говорить, смотрите прямо в камеру. Когда говорит ваш собеседник, можно переводить взгляд на экран, но все же периодически возвращайтесь к камере.

Правило #5. Следите за руками

В моменты повышенного волнения мы часто не можем уследить за руками, то наматывая волосы на палец, то подпирая руками подбородок, особенно находясь в неудобном положении с ноутбуком на коленях. Старайтесь избегать лишней жестикуляции и держите руки на клавиатуре или на столе.