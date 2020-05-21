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И любовник, и друг: как наладить контакт, если вы стали отдаляться 

WomanHit.ru 2 часа назад
Как наладить контакт, если вы стали отдаляться
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru напоминает, что секретов построения отношений нет. Вся соль — в вашем желании быть вместе и работать над проблемами
«Мужчина — он уже не ребенок. Мужчина — это взрослый человек, он уже сформирован. Вам остается только сказать — он мне нравится или подходит, либо искать другого», — утверждает популярный психолог Михаил Лабковский в одном из интервью. Данная позиция — один из взглядов на вопрос того, как найти общий язык с человеком. Перевоспитывать или внушать свои взгляды — точно не лучший вариант. Но если вы уверены в том, что все недомолвки временны и объяснимы конкретными причинами, постраться сохранить отношения стоит. WomanHit.ru подскажет, какие действия предпринять и чего ждать от партнера.

Поговорите в нейтральной обстановке

Разговоры на личные темы в окружении детей, родственников, общение за просмотром кино, точно как и рассуждения после секса — точно не лучший момент, чтобы делиться проблемами, которые действительно беспокоят человека. Вам лучше выехать за город, например, в лес, где вы сможете прогуляться вдвоем и поговорить по душам. Свежий воздух способствует выработке серотонина, что положительно повлияет на настроение человека и одновременно успокоит его, заставив довериться вам. В парах, где нет привычки делиться переживаниями, проблемы возникают чаще — подумайте о том, сколько времени вы проводите за разговорами наедине.

Пересмотрите интим

Ваш партнер может понять, что вы устали на работе или от заботы о детях, но побороть свои эмоции в очередной раз он будет не в силах. Патриархальная культура диктует нам то, что интимное взаимодействие между людьми заключается только в сексе — это не так. Вы можете сделать любимому человеку массаж или попросить сделать его вам, просто обнять и поцеловать, погладить по голове — подумайте о том, что нравится ему и вам. Когда вы ограничиваете человека от близкого контакта с вами, он чувствует себя преданным и обижается, считая, что вы к нему охладели. Любая забота друг о друге в момент кризиса, когда вам непросто разговаривать на волнующие темы, говорит о вашем небезразличии к партнеру и меняет его настрой в лучшую сторону.

Говорите о себе, не затрагивая других

В момент конфликта в ход идут любые аргументы: воспоминания из прошлого, упоминание родственников, претензии к потраченному времени, несоответствию партнера идеалу. Все они являются ошибкой по двум причинам: вы ведете быт с человеком, а не его семьей, и вы не являетесь рабыней, а значит могли уйти в любой момент, а не жаловаться на напрасно прожитые годы. Многим женищинам хочется вставать в позицию «жертвы» и «спасителя» — первых не устраивают отношения, но они все равно не заканчивают их, находя оправданием нерешительности любую причину — от детей до материальной зависимости, вторым же хочется спасти любимого от его проблемы — от алкоголизма до привычки распускать руки. Если вы не относите себя к этим двум типам, значит можете адекватно выражать свою позицию в споре, говоря лишь о своих эмоциях, а не обвиняя другого. Рассказывая о себе, вы даете партнеру возможность понять вас и высказаться самому, так же объяснив свои эмоции и действия.

Решите тяготящие проблемы

На спокойствие партнеров в союзе влияет настрой каждого из них. Так, когда один на взводе или в апатии, эмоциональное состояние другого тоже станет нестабильным. Чем сильнее развита эмпатия, тем хуже себя будет чувствовать любимый человек, когда вы будете ходить расстроенная. Часто мы не признаемся себе, почему сильно устаем или разучились радоваться окружающему миру, боясь встретиться с непониманием партнера. Но первый шаг на пути решения проблемы — это ее признание и принятие негативных эмоций. Вас может тяготить надоевшая работа, устаревший ремонт дома, неудобная машина или отсутствие новых эмоций. Не учите себя довольствоваться малым, а живите так, как вы действительно хотите. Только так вы будете счастливым человеком, а к чему это приведет — изменению ваших отношений или расставанию — вы увидите позже. Возможно, что ваш партнер мечтает о том же и боится признаться в этом вам, так что дерзайте!
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