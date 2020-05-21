Почему мужчинам нравится примерять женское белье

Ваш любимый не прочь надеть женское белье и даже с удовольствием щеголяет в этом наряде? Не спешите называть его извращенцем! Как и во многих других сферах жизни, устоявшиеся догмы и стереотипы мужского гардероба стремительно теряют свою актуальность. Мужчины органично смотрятся в розовых свитшотах и узких джинсах. Они регулярно посещают спа-салоны, делают маникюр и маски для лица. А еще открыто плачут над героями мелодрам и мастерски пекут восхитительные печенья по выходным.

Но оказывается и это еще не все. Как показывает тенденция, недолог тот час, когда они «похитят» женское нижнее белье и больше никогда не отдадут. И не для того, чтобы выбросить, а чтобы носить самим! Похоже, такая революция в современном мире станет куда масштабнее, чем тот замечательный день, когда женщины впервые надели штаны.

Почему и какое женское белье они надевают?

Почему мужчинам нравится мерять кружевное бра, тончайшее боди и другие детали женского белья? Как заявляет известный американский психолог и доктор Джозеф Николози, для начала женщинам стоит уяснить, что в этом нет ничего страшного. Это не отклонение и не извращение. Такой фетиш можно назвать небольшой интимной особенностью.

Кстати, если вспомнить историю моды, то ведь некоторые вещи из сегодняшнего привычного женского гардероба носили мужчины. Например, лосины, колготы или корсеты. Даже трусики-слипы женщины переняли у мужчин. Что уж говорить о том, как актер Мэл Гибсон скакал в женских колготках в фильме «Чего хотят женщины», просто для того, чтобы лучше понять тонкость души представительниц слабого пола.

По статистике опросов, проведенных специалистами Вирджинского университета, в подавляющем большинстве случаев мужчина, одевающий женское белье — абсолютно типичный гетеросексуал, отношение к жизни и сексу которого, укладывается в привычные рамки. Одеть женское белье мужчину иногда провоцирует его ущемленное эго. Другими словами, мужчина в какой-то момент перестает чувствовать себя мужественным, и лишь надев женское белье, он может ощутить контраст и его самооценка мгновенно возрастает. Получается, что в женском бельё он не чувствует себя тем мужчиной, которым привык быть в обыденной жизни, а чувствует себя слабым и беззащитным.

Как утверждает психолог Юрий Бурлана, вторая распространенная причина — попытка получить адреналин.

Ведь надевая женскую одежду, он мгновенно вызывает общественное порицание. Другими словами, нарушение табу заводит мужчин. А что касается выбора предметов, то самыми популярными для мужчин стали такие детали женского гардероба как бюстгальтер, трусики, чулки и кружевные маечки и милые розово-черные ночные сорочки на тонких бретельках.

Как реагировать на это?

Попробуйте в спокойной обстановке поговорить с ним, выяснить почему он так поступает, что он при этом чувствует? Такая откровенная беседа поможет вам стать ближе друг к другу и сделает вашу сексуальную жизнь более гармоничной и яркой и избавит мужа от необходимости скрывать свои тайные желания.

Выступая за право мужчин носить женское белье, один австралийский бренд, даже не поленился провести маркетинговое исследование и выяснили, что в Австралии 90% их покупателей — это гетеросексуальные мужчины.

«Наш потенциальный покупатель — женатый мужчина в возрасте чуть старше 40 лет, с тонким вкусом и пристрастием к роскошным вещам, которому хочется чего-нибудь новенького и возбуждающего», — комментируют исследование сами производители мужского нижнего белья.

Как советует французский сексолог Филипп Брено, главное в этом вопросе — не впадать в кому от ужаса и не паниковать. Ничего криминального в том, что мужчина носит женское белье — нет. Для того, чтобы избавиться от недопонимания происходящего, женщине достаточно просто поговорить со своим партнером. Спокойно и по делу. Не оскорбляя и не подтрунивания. Проявив толерантность к своему избраннику, вы получите ответы на все интересующие вопросы и поймете, что ваш любимый — абсолютно нормальный человек. И дав право мужчине получить то, что он хочет, создадите необходимый комфорт сексуальности. Так что получается, что мир, в котором представитель каждого пола получит возможность быть самим собой — это не так уж и плохо.