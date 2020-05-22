Как знаки зодиака выйдут из карантина 

Отмена карантина — это как день рождения, Новый год, 8 марта и все праздники разом. Хочется поздравлять друг друга, кататься до упаду в переполненном метро и ругаться с бабушками в очередях в магазине. Но пока можно ждать конец месяца и мечтать. Кстати, а что загадывают на первый свободный день знаки зодиака?

Овен

Овен готовится выйти из самоизоляции уже сейчас, нарезая салаты, ставя бражку (ага, за время карантина научилась варить), составляя список гостей. Она вам такую вечеринку в первый свободный день устроит — соседи потом креститься будут.

Телец

Телец на карантине отдыхала, иногда вспоминая, что у нее работа есть. Благо, картонный двойник на видеоконференциях ее не подводил. И отдохнувшая, с накопленными на период изоляции деньгами, Телец готова покупать все, что душенька захочет. Даже вон ту золотую чеснокодавилку — и дорого-богато, и в хозяйстве пригодится (никогда).

Близнецы

Снятию карантина будут больше радоваться близкие и друзья Близнецов, нежели сама красотка. Это же теперь гиперактивная Близнецы не будет звонить по дцать раз на дню, рассказывая, как она сломала ноготь, с каким иностранцем познакомилась в Сети и что она проходила в этот раз на курсах «Как доказывать свое мнение тому, кому совершенно все равно». Родные выйдут из карантина счастливыми и спокойными, а Близнецы — просто и спокойно — в бар.

Рак

Рак плачет крокодильими слезами. Она же семью держала взаперти и пытала домашним хозяйством (ладно, просила помочь по дому). А теперь что делать, как привыкать к отсутствию власти? В общем, Рак после снятия карантина еще на несколько месяцев провозглашает депрессию и всасывается в свой панцирь.

Львица

Львица за время самоизоляции запустила себя до невозможности — пришлось даже зеркала наволочками завешивать, чтобы отражения не пугаться. Поэтому выйдет она сразу в салон красоты, а потом в фитнес-клуб, а уже после можно и мусор вынести да в магазин сходить.

Дева

С карантина Дева выйдет обновленной, спокойной и каждого понимающей. А все потому, что в ее доме все эти месяцы и она, и ее кошка жили правильно, делали все верно. Только продержится гармония эта первые две недели, а потом — «Ну как можно жить рядом с такими глупыми людьми?»

Весы

Весы отречется от карантина тогда, когда будет уверена. «Ага, щас, выйду сегодня — заболею завтра», — отвечает Весы руководству. Тут даже угроза увольнения не поможет, потому что она себе давно деньги на новую квартиру копила. Кто знал, что придется несколько десятков лет на самоизоляции сидеть?

Скорпион

Скорпиону яд за время самоизоляции сцеживать было некуда, даже тараканы спрятались под паркет, пришлось пускать отравляющую энергию в онлайн-психотерапевтов. Да так пускать, что у пяти началась собственная депрессия, три отказались, узнав знак зодиака, а последний — вылечил Скорпиона настолько, что она теперь может только улыбаться и говорить «понимаю». Выглядит это так жутко, что ночью спать не захочется, особенно если вы ее когда-то обидели.

Стрелец

Стрелец в первый же свободный день укатит в закат. Хотелось бы, конечно, на Сейшелы, но пока можно и Крымом полечить последствия самоизоляции. Шашлыки, ракушки в банке, задатки алкоголизма и романтические болезни — обратно Стрелец приедет с полным «багажом».

Козерог

«Праздник-то какой, наконец, работать можно!», — с криком Козерог побежит в офис. Как вы понимаете, она там каждый степлер поцелует от избытка чувств, поставит рядом со столом раскладушку и несколько недель проживет там в полном счастье и гармонии. Извращение какое-то.

Водолей

Провоевав с бытом и семьей эти карантинные недели, Водолей пойдет во все тяжкие — на выставки, в театры, в мастерские и рюмочные, конечно. Нанюхавшись красками, прослушав весь блюз, который был в городе и познакомившись с каждым творческим маргиналом, Водолей счастливая и спокойная вернется в дом.

Рыбы

Рыбы вообще не поняла, что случилось. В ее жизни ни до, ни во время, ни после ничего не поменялось — она дома сидела, сериалы смотрела и радовалась, когда кот чихал.