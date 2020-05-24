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Почему ношение маски вызывает у многих дискомфорт 

Мария Сергеева 8 часов назад
Почему ношение маски вызывает у многих дискомфорт
Фото: depositphotos.com
Пандемия коронавирусной инфекции заставила людей скрыть свое лицо за медицинской маской. Одни приняли нововведение с энтузиазмом, поскольку оно подарило им чувство защищенности от постигшей весь мир угрозы, а вот другим оно принесло дискомфорт и даже страх. "Рамблер" объясняет, с чем это связано.
ВОЗ призвало людей носить маски на уровне рекомендации, а некоторые европейские страны и Россия выступили за введение "масочного режима", в Москве же обязательно ношение маски в общественном транспорте, офисах и магазинах.
Беспокойство у противников необходимого во время пандемии аксессуара вызывает неопределенность, так проявляется беспокойство по поводу самой ситуации, в которую мы раньше не попадали.
В то же время маска закрывает часть лица, из-за чего мы лишаемся возможности анализировать мимику собеседника, что стала неотъемлемой частью нашей коммуникации с окружающим миром. Нервная система расслабляется, если в мозг приходит сигнал о позитивной реакции человека, например, улыбки на какую-то фразу. Если мы не видим лиц людей, то человек по умолчанию настороженно относится к окружающим, воспринимая других как потенциальную угрозу.
Атмосфера тревоги только подтверждается тем, что мы видим на улицах людей в масках: наступление сложной ситуации здорово ударяет по нашей нервной системе, поэтому сейчас многие могут испытывать стресс со всеми вытекающими последствиями. Отсутствие привычной реакции окружающих только усугубляет положение, поэтому некоторые люди находят невербальные сигналы, которые могут сказать другим, что они настроены дружелюбно, например, помахать рукой. Возможно, это помогает, в любом случае вы почти не будете видеть реакцию другого человека в маске, "избежав" его оценки ваших действий.
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