Как легко вернуться к жизни после самоизоляции

Возвращаться к ранним подъемам и рутинным делам весьма непросто, особенно после продолжительного периода хоум-офиса со всеми его достоинствами и недостатками. Рассуждения о преимуществах дистанционной работы порой стоит отложить, чтобы открыть для себя что-то новое. Мы собрали 5 советов по переходу из апатичного состояния к активной деятельности, чтобы сомнений в преимуществе офлайн-жизни не осталось и следа.

Психологическая гибкость

«Золотой час» продуктивности, палитра задач и еще 3 приема тайм-менеджмента для работы из дома От дневника благодарности до интервальных тренировок и карты желаний: как измениться к осени

Для начала стоит принять, что первые рабочие дни обернутся немалым стрессом для организма. Возвращаться в офис может оказаться сложнее, если заранее не предпринять нужные действия дома. Психологические трюки помогут избежать нервного напряжения. Во-первых, позаботься о себе и будь внимательна к внутренним запросам. Если тебе требуется общение — созвонись или встреться с близкими, если, наоборот, его отсутствие — побудь наедине с собой. Во-вторых, ежедневно задавай себе два вопроса: «Что меня радует/успокаивает/поддерживает?» и «Что сегодня стало источником моей энергии?» В возможной ситуации психологического давления при выходе на работу ответы на эти вопросы помогут тебе успокоиться.

В-третьих, избегай информационных потоков. Еще дома научись распределять свое время и ограничивать поступающие новости, чтобы избежать «перегрузки системы». Кроме того, любую информацию следует проверять и обращать внимание, кто является автором. Твое эмоциональное состояние — залог продуктивности. В-четвертых, смело вводи собственные ритуалы для хорошего настроения утром — начинай его с чашки кофе или занятий спортом.

Обновление рабочей рутины

В офисе тоже все поменяется. Теперь появятся правила взаимодействия сотрудников, и личные рабочие места тоже стоит обустроить по-другому. Никому не хочется возвращаться за стол, где из приятных глазу вещей лишь яркие папки или канцелярия. Оживи пространство, и оно напомнит о прежнем домашнем уюте.

Попробуй отгородиться от строгости и привнести что-то новое в окружающий интерьер. Заведи нового «коллегу» — кактус или суккулент. Они неприхотливы в уходе, но будут поднимать настроение. Из декора попробуй фоторамки, свечи и ароматизаторы. Приятный запах настроит на работу, но не забывай о технике безопасности.

«Нет» спонтанным покупкам

Пока весь мир находится дома, многие предприятия и корпорации несут значительные экономические потери. Именно поэтому число сотрудников по возвращении в офис может измениться. Будь предприимчива и думай наперед — случайные траты могут здорово ударить по бюджету. Лучше отложи сумму на будущее — вряд ли новое платье или компьютер помогут тебе в «черный» день.

Установи фиксированный бюджет по схеме 50/20/30. 50% заработной платы будет уходить на коммунальные услуги и товары первой необходимости. 20% — на желаемые траты: подарки близким, кофе с подругой или обслуживание автомобиля. 30% откладывай на будущее. Такой «умный» шопинг позволит избежать лишних расходов.

Необходимый уровень — эксперт

Конечно, если ты не хочешь столкнуться с безработицей, то самое время продумать побег от нее. Несложные логические рассуждения подскажут тебе, что в любой сильной команде выше всех ценятся эксперты. Человек, выполняющий сразу несколько задач и полностью компетентный в своей работе, бесспорно, заслуживает не только своего места, но и даже повышения. Именно поэтому стоит провести домашний режим с максимальной пользой для самой себя. После трудового дня не стоит ограничивать свой досуг социальными сетями.

Напиши себе список тех навыков, которые у тебя есть, и тех, которые предстоит освоить. Затем составь график выполнения задач и воспользуйся другими правилами тайм-менеджмента. Новые знания не только подготовят тебя к работе, но и помогут побороть вредные привычки и разнообразят жизнь.

Совместный досуг

Социализации никак не избежать. Несмотря на подсознательный страх, будь уверена, что коллеги и друзья будут рады тебя увидеть. Возвращение к личным встречам может вызвать тревожность, однако побороть ее проще, чем ты думаешь. Достаточно принять факт того, что возвращение к активной социальной жизни идет на пользу прежде всего твоей психике. В социуме человек чувствует себя гораздо защищеннее, чем в одиночестве.

Подготовить себя к возобновлению общения стоит при помощи, во-первых, общего понимания и осознания необходимости процесса, а во-вторых, пересмотрев свое отношение к первой встрече. Подавить бессознательный страх можно, например, подготовив подарки подругам — порция объятий и положительных эмоций тебе обеспечена. Открытость и доброта станут залогом приятного общения после месяцев «заточения».