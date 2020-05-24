Почему женщины меняют имидж после расставания 

Не только звезды музыки и кино, за которыми пристально следят фотографы таблоидов, но и обычные люди после расставания с любимым человеком стремятся изменить себя и свою жизнь. И в этом кроется, прежде всего, психологическое спасение от давящей проблемы.

«Пусть завидует»

Первая причина, почему девушки меняют имидж после того, как любимый мужчина их покинул — устойчивое намерение доказать ему и самой себе, что он потерял нечто ценное. И если раньше на посещение косметолога им не хватало денег, то теперь на бьюти-процедуры спускаются последние средства.

Американский психолог и публицист Фрэнк Джефкинс утверждает, что в стремлении достичь вершин желаемого имиджа кроется важный потенциал стратегии внутреннего роста, который и позволяет выдавать желаемое за действительное.

В итоге, девушки, изменившиеся внешне, и внутренне становятся более уверенными в себе. Поначалу они просто хотят продемонстрировать «новую себя» бывшему возлюбленному, но с течением времени это желание все больше нивелируется. Постепенно дамы начинают замечать, что и другие, не менее привлекательные мужчины обращают на них внимание. Комплименты посторонних людей, восхищения подружек и собственное понимание достижения эффективных результатов все больше затмевают воспоминания о бывшем и его последних обидных заявлениях. А затем в жизни обновленной красавицы, как правило, появляется следующий возлюбленный и все мысли концентрируются вокруг вспыхнувшего романа. Смена имиджа часто является катализатором новой любви.

«Месть моя страшна»

Другая, не менее распространенная причина, по которой брошенные любимым человеком люди меняют себя — это желание отомстить. Такое происходит и у мужчин и у женщин. Одна известная американская спортсменка однажды рассказала журналистам, что стала мастером спорта по фехтованию именно потому, что мечтала вызвать своего бывшего на дуэль и заколоть. Однако постоянные тренировки изменили не только внешность этой девушки, но и всю ее дальнейшую жизнь. Из обычной полноватой студентки-очкарика она превратилась в профессионального спортсмена, стала летать на соревнования в разные страны и совсем забыла о своей мести мужчине, когда-то оставившего ее в самый тяжелый момент жизни.

Но бывает и такое, что желание отомстить меняет человека в худшую сторону. Как правило, брошенные красавицей неказистые молодые люди мечтают стать «мачо» и отомстить девушке, причем, таким образом, чтобы навредить ее внешности. Существует немало историй о том, как обычный, тихий мужчина вдруг превратился в жуткого криминального типа. Желание показаться крутым и дерзким с примесью жажды мести бывшей возлюбленной часто толкает человека на преступление — похищение женщины или намеренное причинение вреда ее здоровью и внешности. А дальше — или тюрьма или прозябание на воле среди отъявленных уголовных элементов.

Отечественный психолог Светлана Губанова считает, что самое лучшее, что может сделать человек, подверженный любовной мести — стать счастливым в другой жизни, идущей по другим правилам и с совсем другими привычками.

«Это — не я»

Гораздо реже после неудачных личных отношений человек стремится вместе с имиджем полностью изменить самого себя, чтобы спрятаться за новой личностью. Как правило, такое происходит с людьми, уверенными в себе, самодостаточными, но попавшими под серьезное влияние своей второй половинки. А затем, когда возлюбленный уходит из их жизни, то в ней возникает пустота. Покинутый индивид вдруг остро понимает, что он — ничто, в нем нет ничего ценного и привлекательного, хотя он всегда считал себя именно таковым; талантливым и неотразимым. Бывает, что такой психологический слом приводит к попытке суицида, но чаще всего неудачной. А затем, некогда сильный и независимый человек, теперь чувствуя себя ничтожеством, начинает восстанавливаться, при этом постепенно создает свой образ заново.

Американский врач и психолог Джон Тернер в своих научных работах объясняет тесную связь между такими понятиями, как «Я-концепция» и «Я-образ». Представив себе конечный результат собственного изменения, индивид выстраивает для себя цепочку действий, благодаря которым, как он считает, у него должна восстановиться прежние способности и уверенность в себе.

И в этот момент происходит не только кардинальное изменение внешности, когда используется все, включая пластическую хирургию. Также меняется окружение человека, сфера его деятельности, образ жизни и место проживания. Трансформируя себя, такой индивид вдруг порывает с давними друзьями, бросает престижную работу, становится вегетарианцем или уходит в религиозную секту, навсегда переезжает в другой город или даже в далекую страну. И только совершив это внешнее и обязательно внутреннее «перерождение», заставив себя забыть прежнюю любовь и жизнь, такой человек приходит к некой гармонии с самим собой.

Именно поэтому люди обычно стараются сменить имидж после расставания; это психологически помогает им начать жить заново и снова встретить любовь.