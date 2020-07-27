Как стать самодостаточной женщиной: 9 правил

Умеете ли вы самостоятельно решать проблемы? Формировать свой бюджет? Выбирать партнера и образ жизни? Если нет, пора переходить на автономный режим. Сначала быть самой сабой непросто, но чуть позже именно такой выбор сделает вас счастливой.

Психологи рассказали, как стать самодостаточной женщиной и избавиться от зависимого поведения. Для этого стоит внедрить в свою жизнь полезные мантры, которые необходимо повторять время от времени. Вы можете выписать их в свой ежедневник, распечатать и повесить на зеркало, либо добавить эту страницу в закладки и периодически к ней возвращаться, чтобы ваша уверенность в себе и независимость росли день ото дня.

1. “У меня есть свой круг общения, свои партнеры и друзья”

Если женщина замыкается в семейном кругу или общается только со своим мужчиной, она попадает в ловушку. Ее кругозор сужается, а эмоции не обогащаются. Если же у нее есть приятели, друзья и подруги, а также коллеги, с которыми можно обсудить политику, работу и творчество, женщина расцветет. Она становится интересной для своего партнера: он понимает, что продолжает бороться за вас, и не факт, что пальма первенства всегда будет в его руках.

2. “Я не раскрываю все тайны”

Откровенность с партнером и друзьями — это прекрасно, но вы имеете право умолчать о чем-то, что не желаете раскрывать. Кроме того, ощущение, что у вас есть небольшие тайны и вас нельзя прочесть словно открытую книгу, будоражит воображение. Такую женщину хочется узнавать бесконечно.

3. “Я образованна и занимаюсь самосовершенствованием”

Самодостаточная женщина не жалеет ресурсов на то, чтобы узнавать что-то новое и развиваться в профессиональном плане. Видя, что вы посещаете развивающие курсы, повышаете квалификацию, не жалеете время на то, чтобы наслаждаться искусством, мужчины притягиваются к вам, как к магниту. Но даже это не главное. Важно то, что такой образ жизни вдохновляет и радует, прежде всего, вас саму.

4. “Я знаю, что для меня лучше”

Любой выбор — это ответственность. Вместе с тем, именно он дарит чувство удовлетворения и свободы. Только вы знаете, что вам нужно и как вам лучше жить. Если ваши ценности не совпадают с желаниями партнера, нужно быть готовой к тому, что он может уйти. При этом именно честность с самой собой может создать крепкие партнерские отношения, с принятием друг друга и тесной эмоциональной близостью.

5. “Мое настроение не зависит от окружающих”

Ваша самостоятельность проявляется и в том, как вы реагируете на поступки окружающих. Если один лишь пропущенный звонок от любимого мужчины или опоздание подруги вызывают гнев, обиду и депрессивные мысли, это говорит о том, что вы пока не достигли гармонии. Чем острее вы реагируете на те или иные промахи окружающих, тем более вероятно, что именно эти недостатки вы не принимаете в самой себе. И прежде чем расстраиваться и ссориться, подумайте, а что вас так сильно задело? Чем больше независимости и спокойствия, тем меньше вас задевают провокации извне.

6. “Я занимаюсь тем, что мне нравится”

Если у вас есть любимое дело, вы становитесь энергичной, яркой и независимой. Именно эти качества привлекают в вас окружающих. Мужчин всегда вдохновляют женщины, которые чем-то увлечены. Если же ваше дело приносит собственный доход, это делает вас независимой, уравновешенной и уверенной в себе. А партнер понимает, что вы его выбрали благодаря чувствам, и меркантильность тут ни при чем.

7. “Я ухоженная и хорошо выгляжу”

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» — вот девиз женщины, которая самостоятельна, уверена в себе и самодостаточна. Вы понимаете, что жить только внешней красотой скучно, но и не ухаживать за собой вовсе — как минимум странно. Вы уважаете себя и с радостью балуете стильной одеждой и уходовыми процедурами.

8. “Я не устраиваю истерики”

Истерика — это эмоциональный перебор, который возникает от чувства бессилия. Вы уважаете себя и окружающих, поэтому не кричите и не льете слезы без повода. При этом вы можете быть эмоциональны — именно это и притягивает к вам мужчин. Вы позволяете себе быть собой, но редко опускаете руки и чувствуете безысходность.

9. “Я ни в чем себе не отказываю”

Самодостаточная женщина выбирает то, что хочет, и не скромничает. Она не зависит от мужчины, но с радостью проводит время с ним, даря любовь и внимание. Она не отчаянная карьеристка, но уделяет внимание саморазвитию и раскрытию потенциала. Она не ведет только праздный образ жизни, но с удовольствием отдыхает так, как хочет. А главное, она понимает, что ее выбор в ее руках. И, выбирая лучшее, она становится еще сильнее.