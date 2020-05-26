«Девчонки»: почему женщины так обращаются друг к другу

Многие мужчины неоднократно замечали такую ситуацию, когда при встрече, казалось бы, уже сформировавшихся во всех отношениях взрослых женщин, звучало «Привет, девчонки!» Некоторые на это не обращают внимание, другие ухмыляются. Третьи задаются вопросом, а почему именно девчонки? Ни девушки, ни женщины, а именно так.

Женская психология — тонкая штука. Не каждому под силу что-то в ней понять. Однако есть некоторые обобщающие моменты, на основе анализа которых, можно выстроить определенную логическую цепь рассуждений о поведении женщины.

Существует, как минимум, две причины такого обращения женщин друг к другу.

В душе они всегда молоды

Женщина в любом возрасте остается девочкой. Она имеет желание хорошо выглядеть, быть привлекательной, желанной. Ее сверстницы — это не просто подруги, это воспоминания о былом, о прошлом, о каких-то интересных моментах, имевших место в ходе совместного времяпрепровождения.

Во время встреч подруг или знакомых, особенно, если с момента последнего общения прошло много времени, вспоминаются самые яркие страницы жизни, чаще даже из детства или ранней юности. В один миг в мозгу всплывают картины всего позитивного, что было когда-то между встретившимися людьми. Все это накладывает отпечаток, в том числе, и на форму приветствия.

Нежная дипломатия

Еще одной причиной обращения женщин друг к другу таким образом является само звучание приветствия. «Девочки» — звучит нежно и мягко. «Девушки» — это слишком сухо, «женщины» — грубовато. Эту тему подробно разбирает Галина Николаева в своем литературном труде «Записки мудрой стервы».

Там есть еще один вариант, разъясняющий подобное поведение женщин при встрече. Автор считает, что более рациональные особы, обращаясь таким образом к другим дамам, придают своим словам обобщенную полушутливую и мягкую форму. Она не имеет информационной окраски с указанием на действительность, а лишь подразумевает гендерную принадлежность.

Такая же тенденция, например, сложилась с ласкательными именами «Светик» или «Анюта». Часто так женщины обращаются к своим подругам, находящимся в любом, даже в престарелом возрасте.