«Живут в „хруще“ и покупают машину в кредит»

От некоторых привычек лучше избавляться без сожалений. Иначе можно заработать репутацию невоспитанного человека с "деревенскими" замашками. О чем именно пойдет речь — в материале "Рамблера".

Задавать бестактные и назойливые вопросы

Дурным тоном считается спрашивать и настаивать на развернутом ответе на вопросы: "Ты еще не замужем?", "А когда ребеночек?", "Сколько ты зарабатываешь?" и прочие, которые затрагивают личные темы и могут заставить человека чувствовать себя неловко. Не следует лезть в душу ради того, чтобы утолить собственное любопытство по темам, которые никого постороннего не касаются.

На эти вопросы воспитанный человек в лучшем случае ответит молчанием или отшутится. Но впечатление о вас будет испорчено навсегда.

Говорить громко и слушать музыку в общественных местах

Разговаривать громко в целом считается дурным тоном. Особенно непозволительно болтать во всю мощь в общественных местах. Например, в транспорте. Невольные попутчики будут недовольны таким соседством, да и кто был бы доволен, если громогласная болтушка вот уже полчаса обсуждает по телефону сплетни с подружкой, сидя в автобусе. То же самое относится и к любителям послушать музыку в наушниках, которые не изолируют звук. В таком случае, плейлистом меломана придется довольствоваться всем, кто оказался по соседству, нравится им это или нет.

Делать мелкие подношения

В прошлом поход к "своему" врачу или парикмахеру было невозможно представить без того, чтобы в конце приема вручить ему шоколадку или бутылку чего покрепче. Сейчас это могут посчитать дурным тоном или попыткой подкупить человека мелочевкой. Хотите выразить благодарность специалисту: заплатите ему за оказанные услуги. А шоколадку или коробку конфет подарите родным.

Хранить все самое хорошее на черный день

Пожалуй, у многих есть такая вещь, которую в семье принято хранить для особого случая: сшитое вручную по индивидуальным меркам платье, чайный сервиз или комплект красивой посуды, предметы бытовой техники, которыми пользуются как можно реже, чтобы не испортить. Нужно срочно избавляться от этой ужасной привычки — оставлять все самое лучшее на потом. Ведь носить одежду, сшитую ровно по вашей фигуре, куда приятнее сегодня, чем по какому-то призрачному "особенному случаю". Есть из красивой посуды и пить из качественно выполненных чашек лучше прямо сейчас, а бытовую технику мы покупаем для того, чтобы облегчить себе жить, а не бережно хранить в темном чулане на всякий случай.

Неопрятно выглядеть дома

Однозначно "колхозная" привычка — ходить дома в том, в чем уже невозможно выйти в люди. Заляпанная одежда, с дырками или сломанной молнией, отсутствующими пуговицами и прочими дефектами, должна быть либо приведена в порядок, либо пущена на тряпки.

Купите несколько комплектов удобной одежды специально для того, чтобы носить ее дома. Порадуйте себя и приучайте к тому, чтобы везде и всегда выглядеть аккуратно. Даже если никто вас не видит.

Пользователи Сети тоже высказались на тему, что же значит "колхоз" и какие привычки считать таковыми:

"Для меня это жизнь не по средствам, когда живут в "хруще" и покупают дорогую машину в кредит, айфоны в метро, шубы в маршрутке, поголовно у всех "творческие" никому не нужные профессии",

— рассказала посетительница одного из форумов.

"Вульгарная одежда (обтягивающая, прозрачная, мини, декольте, любые открытые части тела и распущенные волосы среди чужих людей на улице). Высокие каблуки на уличной обуви. В поведении: громкий голос, неграмотная речь, жаргонизмы и сквернословие, назойливость, обсуждение отсутствующих персон или своей семьи (мужей, детей, свекровей…), злословие, зависть, пустословие (неуемная болтовня), критика, нетерпимость, категоричность, бестактность, нытье-недовольство-претензии, озабоченность мнением людей и понтами, скудные интересы…"

— добавил другой пользователь.

А какие привычки и манеру поведения вы считаете "колхозом"?