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Типичные фразы «жертвы» в отношениях 

WomanHit.ru 8 часов назад
Типичные фразы «жертвы» в отношениях
Фото: WomanHit.ru
Учимся ценить себя и не искать признания от других.
Вы можете быть счастливы в отношениях даже тогда, когда партнер ни во что вас не ставит. Такое алогичное на первый взгляд поведение объясняется установками, типичными для вашего мировоззрения. К сожалению, статистика только подтверждает огромное число пар с подобной моделью отношений: порядка 20% союзов в одной только Америке считаются абьюзивными, согласно статистике Американского центра семейной терапии (AAMFT). WomanHit.ru разбирает типичные установки женщин в таких ситуациях и помогает избавиться от них.

«Я живу на всем готовом, а так останусь ни с чем»

Что ни говори, а инстинкт самосохранения у всех нас работает отлично. Многие женщины остаются с партнерами лишь потому, что те обеспечивают их — от жилья до денег на одежду. Ситуация только усугубляется, когда девушка выходит в декрет и остается с ребенком. В нашей культуре не принято считать работу по дому и уход за детьми настоящей работой — пропагандируется, что это гендерная роль и чуть ли не священная обязанность женского пола. На самом деле, домашние обязанности и воспитание детей должны ложиться на плечи обоих родителей. А вам, чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит заранее подумать об обеспечении себя в декрете: официальное трудоустройство и высокая зарплата установят для вас оптимальное пособие, на которое можно будет не выживать, а обеспечивать себя и ребенка.

«Сейчас он кричит, зато потом придет с подарком»

Шубы, смартфоны, ювелирные украшения — все крупные подарки после ссор с партнером говорят не о его заботливости и чувстве вины, а о психологических нарушениях. В теории абьюзивного поведения такой паттерн называется медовым месяцем: задабривая после рукоприкладства и оскорблений вас подарками, мужчина заставляет забыть о произошедшем и вновь открыться ему, чтобы попасть под контроль. Если вы чувствуете, что питаетесь от негативных эмоций и уже сами идете на конфликт, вам обязательно нужно прийти за советом к психиатру — это настоящая созависимость жертвы и насильника, которая никогда не заканчивается ничем хорошим.

«Стерпится — слюбится, зато не буду одна»

Жертвовать счастьем в личной жизни ради хорошего по всем параметрам партнера нет смысла. Сейчас вы играете с чувствами человека, пока он смотрит на вас влюбленными глазами, а затем он осознает ваше отношение и начнет мстить за ложь. Не слушайте тех, кто утверждает, будто после рождения детей можно почувствовать любовь даже к безразличному вам мужчине — это не так. Вы станете только несчастнее оттого, что стали теснее связаны с тем, кто вам не интересен, что непременно приведет к семейным ссорам на глазах у ребенка. Не мучайте себя и ставьте любовь выше выгоды — деньги всегда можно заработать самой, а настоящую любовь за них не купишь.

«Я его упустила, он был лучшим»

Другая крайность женщин, не умеющих наслаждаться своим обществом — переживать об уже закончившихся отношениях. Обычно проблема присуща молодым девочкам, вступившим в свои первые отношения. Но иногда взрослые опытные девушки допускают ту же самую ошибку, когда на них идет давление извне: от родителей, желающих стать бабушками и дедушками, замужних подруг и даже врачей, намекающих на подходящий возраст для зачатия ребенка. Избавиться от такого состояния поможет только терапия, в ходе которой вы повысите самооценку, осознаете свою независимость от чужого мнения и найдете подход к самой себе.
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