Хитрые уловки мозга, из-за которых вы толстеете 

Диетологи уверяют: регулярные физические нагрузки и сбалансированное питание — вот секрет успешного и здорового похудения.

Но подчас сбросить лишние килограммы нам мешает не лень и чрезмерная любовь к сладостям, а психологические установки. Из-за каких уловок мозга мы набираем вес? Разбирался "Рамблер".

Эмоциональное переедание

Многие женщины пытаются бороться со стрессом при помощи ведерка мороженого, пары-тройки пирожных или большой порции жареной картошки. Вкусная и вредная пища действительно дает чувство успокоения, но лишь ненадолго. Затем вы начинаете корить себя за переедание и эмоциональное состояние лишь ухудшается. Оказавшись у холодильника после очередной стрессовой ситуации, спросите себя: вы действительно голодны или хотите с помощью еды поднять себе настроение?

Вы слишком строги к себе

Подсчет калорий, изматывающие тренировки и рацион, состоящий исключительно из "правильной" пищи, может навредить человеку, который еще вчера придерживался совершенно иного образа жизни. Если вы слишком устаете в спортзале и в одночасье урезали дневной калораж до минимума, мозг будет препятствовать похудению.

Будучи не готовым к таким кардинальным изменениям, организм активирует "режим выживания". Согласно исследованиям, в условиях жесткого дефицита калорий клетки мозга способны предотвращать сжигание жира. Вдобавок к этому, стресс провоцирует выработку кортизола, который препятствует сбросу лишних килограммов.

Депрессия

Ученые доказали, что между депрессией и стремительным набором веса есть прямая связь. Как выяснилось, данное расстройство является одним из факторов, по которым можно спрогнозировать ожирение у человека в будущем. И наоборот: люди с ожирением больше подвержены депрессивному состоянию нежели те, чей вес находится в норме. Если вы долгое время испытываете подавленное состояние и не можете с ним справиться — это верный признак того, что необходимо обратиться к психиатру.