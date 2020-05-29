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Мужчины признались, каких женщин любят больше всего 

Уника Новости 6 часов назад
Мужчины признались, каких женщин любят больше всего
Фото: Уника Новости
Эксперт по знакомствам Луан Уорд из Австралии провела масштабный опрос неженатых мужчин в своей датинг-группе в Фейсбуке, чтобы выяснить, какие женщины их больше всего интересуют. Результаты голосования удивили — из физических качеств грудь, ноги или попа оказались вовсе не на первом месте.
Свой опрос Луан начала с черт характера. На последнем месте оказалась романтичность натуры. Чуть выше респонденты оценили интеллект и амбиции.
На почетном пятом месте оказалась терпимость — ее назвали 12,6% холостых мужчин. Четвертой (14%) стала доброта.
Третьим по значимости женским качеством мужчины обозначили игривость (18%). Вторым — уверенность в себе (20%).
И, наконец, самой главной оказалась честность — ее отметили 21,3% опрошенных холостяков. Получается, что мужчинам больше всего нравятся честные, уверенные в себе и веселые дамы.
Вторую часть опроса эксперт посвятила физическим кондициям прекрасного пола.
Красивые ноги «заняли» пятое место с результатом 7,4%. Ненамного (9,2%) их обогнала грудь, а попа (12,2%) вышла на третье место.
Намного выше женских поп мужчины, как оказалось, ценят красоту улыбки — за нее проголосовали 29,6% опрошенных.
Ну а обогнали всех глаза — 41,6% мужчин признались, что именно их считают самым главным в женском облике.
Респонденты попытались объяснить Луан, почему.
«По глазам понимаешь, как она способна себя вести и кем себя ощущает»,
— высказался один из участников опроса. Другой резюмировал менее туманно:
«Первое, что я отмечаю в женщине — это глаза. Может быть, банально, но они, действительно — зеркало души, по ним я читаю человека. И только потом оцениваю волосы. Мне нравятся женщины с длинными красивыми волосами».
Волосы, заметим, по опросу набрали очков в рамках статистической погрешности.
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