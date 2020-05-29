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Мужчины признались, каких женщин любят больше всего 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперт по знакомствам, австралийка Луан Хорд провела масштабный опрос в своем дэйтинг-сообществе в Facebook среди неженатых мужчин. Главной целью опроса было выяснить, каких женщин мужчины любят больше всего.
Свой опрос Хорд начала с черт характера. Среди представленных качеств мужчины меньше всего оценили романтичность. Чуть выше оказались интеллект и амбиции. Для 12,6% респондентов оказалась важна терпимость, 14% надеются, что их избранницы будут наделены добротой. Третьим по значимости женским качеством для мужчин стала игривость (18%), второе место респонденты отдали уверенности в себе (20%), а первое честности — ее выбрали 21,3% холостяков.
Вторая часть опроса была посвящена физическим данным девушек. Красивые ноги оказались на пятом месте — за них проголосовало 7,4%. 9,2% мужчин признались, что любят женскую грудь, а 12,2% отдали предпочтение ягодицам.
На втором месте оказалась женская улыбка, — за нее проголосовали 29,6% опрошенных. Лидирующее место заняли глаза, — 41,6% мужчин признались, что именно их считают самой чарующей женской чертой.
"Первое, что я отмечаю в женщине — это глаза. Может быть, банально, но они, действительно — зеркало души, по ним я читаю человека",
— пояснил один из респондентов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что блогерша разнесла русских мужчин и женщин.
Женский форум 11
Психология , Видео
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