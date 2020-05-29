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Не пропустите свой гороскоп в сфере финансы на первую неделю лета! 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Не пропустите свой гороскоп в сфере финансы
Фото: Рамблер/гороскопы
Теперь свои зодиакальные прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на horoscopes.rambler.ru, но и смотреть!
Прямо сейчас практикующий таролог Мария приоткроет завесы тайны в финансовой сфере для каждого знака зодиака на 1 — 7 июня.
«Первая неделя летнего месяца может внести в дела сомнения и неопределенность. В это время ждите неприятных сюрпризов. Не рассчитывайте на дополнительный заработок или финансовую помощь со стороны — они вряд ли возможны на этой неделе».
Хотите узнать, что скажут карты ТАРО на тему финансов вашему знаку зодиака? Тогда смотрите наше новое видео.
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