Как знаки зодиака будут худеть после карантина 

За время карантина мы нажили психологические проблемы, долги и лишние, но такие родные складочки. Хочешь не хочешь, а расстаться придется либо с ними, либо с купальником и чувством собственного достоинства. А как именно изгнать из себя лишние килограммы — подскажут знаки зодиака.

Овен

Овен топит за бодипозитив до того самого дня, пока лишний вес не селится и на ее бочках. Но когда щечки перестают помещаться в зеркало в ванной, она решается на кардинальные меры — купить весы и прочитать о модных диетах. Первые пару дней она как хорошая девочка жует капустный лист, но на пятый очухивается с последним куском торта во рту. В общем, худеет Овен только в зале и с тираническим тренером.

Телец

Худеет Телец с 5 лет. Каждый год. Неотвратимо. Сначала оповещает всех близких, дальних родственников, друзей, коллег, соседей о том, что она на диете, а значит, они тоже. Пусть только попробуют в ее присутствии хлебнуть борща или куснуть шаурму, и она за себя не ручается! Поэтому пока Телец сидит на воде, кефире и слезах, все остальные сидят на нервном срыве. А похудевши на килограмм 10, она лечит бедных близких жареной картошечкой и пирогами. И так по кругу!

Близнецы

У Близнецов шальная диета! Взобравшись в очередной раз на весы, Близнецы понимают, что тут, чтобы похудеть, нужно либо с ногой расстаться, либо уйти в загул. К счастью, карантин уже все. Поэтому ближайшие две недели Близнецов будет сложно найти, а если таки станете искать, то идите в ближайшие бары, рюмочные на конце города, эротические театры, центральные парки, гей-клубы, бани. Не нашли значит? Тогда идите дальше — на заброшенки, в музеи, галереи, кунцкамеры, арт-резиденции, театры, кинотеатры, квартирники. А лучше ждите, когда она сама придет. Уставшая, похудевшая и с тоннами историй.

Рак

Рак худеет на нервах. Нет, конечно, сначала она садится на диету, а когда та не помогает — на воду, а после — на солнечную энергию. Но тут результат нужно ждать не одну неделю, а это, знаете ли, слишком. Поэтому через десять минут после провозглашенного праноедства, она запивает маффин солянкой и ложится плакать, обвинять в своих жировых отложениях мировое правительство и выбирать себе худи в пол на оставшиеся годы жизни. Занимаясь самобичеванием Рак на удивление быстро сжигает калории. А подругам впаривает праноедство — она же на нем и похудела, ага.

Львица

Зачем худеть, если существует утягивающее белье, корректирующие бандажи и фотошоп? А когда в реальности щечки всосать в рот не получается, приходится думать о новых возможностях. Сидеть на диете — извращенство чистой воды, поэтому Львица покупает чай для похудения, кофе для похудения, коньяк для похудения. Но, как мы знаем, прок от таких напитков только один — изгонять неугодных гостей из дома. Поэтому Львица заказывает в интернете специальные тайские и мексиканские таблеточки, благодаря которым и худеешь быстро, и живешь в своем организме не один. Короче, безумными поступками, но своего Львица добивается.

Дева

А Дева никогда не худеет. Видали, какая у нее фигура? Вот, волшебство генетики, ума, красоты и вообще Дева — молодец от природы — это она так всем говорит. А мы знаем, что красотка по вечерам, пока никто не видит, качает пресс, попу, бегает и пьет кефир с пургенчиком — так, на всякий случай. А если вы видите, что красотка третий кусок пиццы запивает молочным коктейлем и при этом говорит: «Ой, даже не знаю, как пять кило скинула, а грудь вдруг на размер больше стала. Странно, да?», — знайте, что она уже три дня сидела на кефире, чтобы вам в очередной раз утереть нос. Вот стерва!

Весы

Весы обычно своим похудением взрывают интернет и мозги своих друзей. Сначала милашки записываются к диетологу, фотографируют себя в Instagram, Фейстбук и прочие сеточки с пометкой «до» понимая, что «после» может и не наступить. А дальше — посты с рекомендациями врача, завтрак, обед, ужин, полдник, грустное лицо, котик спит, котик играет, котик чихает. Короче, через пару недель вместо килограмм Весы начинают думать, писать и фотографировать котика. Правильно, потому что щечки уже не помещаются на фотографии.

Скорпион

Скорпион, посмотрев на свой спящий рядом живот ночью, уже утром принимается за спорт. Приседает, в планке корчится, гантели поднимает, думает о беге, но это, конечно, край. А вечером понимает, что еда сильнее силы воли и покупает красное вино, колбасу, шоколадный тортик, чипсы и пиццу. Кушает она, конечно, плача и поглаживая животик. Но интенсивную зарядку не бросает. Так и худеет на пару килограмм, зато тело подтягивает знатно.

Стрелец

Стрелец не худеет, а впадает в депрессию от увиденного на весах. В шоке она спокойненько заворачивается в плед, ложится на диван и не встает, пока не похудеет хотя бы на пару килограмм. Единственное, что она себе позволяет — доползти до туалета и обратно. Чем больше килограмм скидывает Стрелец, тем шире становится улыбка и активнее тело. Метод, конечно, эффективный, но на психотерапевта потом больше денег потратишь.

Козерог

Красотка худеет с помощью фотографий в соцсетях своих бывших одноклассников. Полистав странички, она понимает, что раздобрели и обзавелись семьей практически все. А она, хоть и раздобрела, но спиногрызов еще не нажила. Нужно исправлять! Красотка садится на диету и ударяется о спорт, а так как Козерог — личинка темных сил, держится решительно, и даже шоколадку с кофе в обед не позволяет. Худеет быстро и не набирает еще несколько лет. Ведьма!

Водолей

Водолей, перепробовал абсолютно все диеты, начинает разрабатывать свою. А так как в нее входят шоколадки, вино и хлеб с красной икрой, популярной она становится уже сразу. Только вот мало кто знает, что похудеет на такой диете исключительно кошелек, а не тело. Но какая тут разница, если ты уже тянешься за третьей бутылочкой кьянти? Водолей, кстати, хедеет просто — покупает себе одежду оверсайз — и модно, и складочки спрятались.

Рыбы

Рыбки начинают с того, что выбрасывают весы из дома. А потом садятся на здоровое питание. Кушают куриные грудки, брокколи на пору, зеленые салаты и каши на воде. Худеют на овощах молниеносно, но в тот же самый продукт превращаются. Единственное, что помогает в этом случае, это алкоголь и секс. При этих обстоятельствах они еще сильнее худеют. Хотелось бы позавидовать, но мы третий эклер уплетаем.