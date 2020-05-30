Почему мужчины «теряют» голову от женской груди

Интерес мужчин к женскому телу как только не обыгрывался: особенно заострялось внимание на определенных частях. Сейчас подобное уже считается поднадоевшим штампом, который постоянно фигурирует в разного рода комедийных фильмах. В реальной жизни по больше части правят бал правила приличия, однако все же представители сильного пола обращают повышенное внимание на женскую грудь. О том, чем это объясняется — в материале "Рамблера".

Исходя из результатов исследования, когда мужчинам предлагали получить несколько евро сейчас или еще больше денег — потом, то справедливо было бы, конечно, выбрать второй вариант "отстроченного вознаграждения". Однако первой группе участников перед выбором включали скучный фильм, другим — ленту с замедленной проекцией кадров, на которых показывали почти обнаженных привлекательных девушек. В результате вторая группа гораздо чаще выбирала небольшую сумму сейчас, что подтверждает теорию о подавлении рационального центром удовольствия.

Некоторые биологи-эволюционисты высказывают предположение о привлекательности женских частей тела в рамках "большая грудь/ягодицы = здоровая женщина, способная родить и выкормить детей". И если в плане пятой точки такое равенство вполне оправдано, поскольку оно наблюдается и у приматов, то в отношении груди все не так просто, ибо мужчины — единственные самцы млекопитающих, обращающие внимание на женскую грудь в половом аспекте. В то же время человеческие самки тоже уникальны — у них грудь увеличивается не только во время беременности, но и после полового созревания.

Американские исследователи Ларри Янг и Брэйн Александр не разделяют эволюционистскую версию, полагая, что настоящей причиной является гормон, выделяющийся во время кормления ребенка грудью. Вырабатывающиеся во время этого процесса вещества помогают матери и новорожденному выстроить прочную связь. Ребенок своей потребностью в питании стимулирует мать к выделению гормона окситоцина, что приводит к расслаблению гладких грудных мышц. В то же время вещество помогает женщине заострить свое внимание на одном только ребенке, воспринимая его лицо, запах и звук голоса. То есть само занятие становится для матери приятным, и еще формируется привязанность как к ребенку, так и к приятным ощущениям во время кормления.

Когда мужчина уделяет внимание женской груди, то у нее в мозге возникают те же процессы, как при вскармливании, пробуждая естественные связи. С этой точки зрения влечение мужчин к женской груди вполне оправдано ввиду желания активизировать мощные нейронные цепи, формирующие привязанность.