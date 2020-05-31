Почему возникают эротические сны

Сновидения посещают многих людей, однако не все их запоминают. Наши фантазии могут быть совершенно разного характера, формируясь под тяжестью обстоятельств, переживаний, желаний или иных факторов. По большей части сны не смогут прямо рассказать о том, что их вызвало и произошло ли их возникновение ввиду какого-то основания. Та же ситуация и с эротическими снами, которые могут быть продиктованы совсем иными обстоятельствами, нежели желанием. "Рамблер" разбирается в том, почему нас посещают возбуждающие сновидения.

Согласно недавнему исследованию, девушки в возрасте от 16 до 30 лет стали видеть эротические сны в три раза чаще, чем их ровесницы 50 лет назад. Здесь представительницы слабого пола почти сравнялись с мужчинами. Такая тенденция объясняется тем, что тема секса сейчас перестала быть табу, а сознание освободилось от скованности.

В настоящее время до 18% снов у людей связаны с сексуальными переживаниями. Так, видения данного типа возникают в 3-4 раза чаще чем, например, фантазии в рамках спортивной тематики. Кроме того, некоторая часть этих людей испытывает оргазм во сне.

Стоит ли беспокоиться, что в счастливом браке вам вдруг приснился сон с другим человеком? Вашим партнером в видении запросто может стать бывший возлюбленный, но лишь в редких случаях это говорит о возрождении былых чувств. По большей части все это связано с сортировкой воспоминаний, в результате которой могут возникать неожиданные ассоциации.

Во сне могут прийти и знаменитости, что случается довольно часто. По мнению сомнолога Лори Левенберг, это может свидетельствовать о жажде признания каких-то заслуг.

Проявление ваших карьерных амбиций также отображается во снах, что способно воплотиться в фантазию с руководством. Обычно такие сновидения являются подсознательным моментом готовности взять на себя роль лидера.

Нередки и эротические сны с табуированными людьми, например, с мужем лучшей подруги или женой брата. В данном случае не стоит терзать себя чувством вины, дело, скорее всего, в переживаниях, которые у вас вызывает "обманутый человек". Клинический психолог Алексис Конасон считает, что связь может быть обусловлена нарушением ваших границ, соперничеством и т. д.

Даже если вам снится эротический сон с другом того же пола, то это совершенно не говорит о признаках латентной гомосексуальности. Основной идеей здесь является чувство глубокой эмоциональной близости между людьми, которая формулируется вне состояния бодрствования именно таким образом.

Эротические сны могут стать проблемой только в некоторых случаях, например, при повторяющихся видениях насильственного характера, что говорит о психических проблемах. Кроме того, стоит помнить, что иногда сексуальные сновидения могут запросто вытеснить желание в реальной жизни. Так, например, некоторые женщины рискуют попасть в капкан своих фантазий, лишаясь возможности испытать оргазм во время бодрствования.