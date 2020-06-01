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Что мешает вам полноценно жить после 40 лет 

Мира Маркина 14 часов назад
Что мешает вам полноценно жить после 40 лет
Фото: depositphotos.com
Жизнь женщины после 40 лет окутана множеством мифов и стереотипов, которые настолько прочно укрепились в обществе, что подавляющее число женщин не вступает в пятый десяток без них. Однако именно эти мифы и мешают вести полноценную и насыщенную жизнь. От каких из них следует немедленно избавляться? Расскажет "Рамблер".

Вы начнете толстеть и потеряете привлекательность

Обмен веществ с возрастом действительно замедляется. Однако вам удастся избежать резкого набора веса, если вы будете тщательно следить за здоровьем, сбалансированно питаться и заниматься спортом. Такой образ жизни не только убережет вашу фигуру, но и избавит от встречи с множеством недугов: от заболеваний эндокринной системы до сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы больше не сможете добиться к карьерных высот

Как правило, к 40 годам многие уже достигают пика в карьере и считают, что дальше расти некуда. Иные боятся устраиваться на новую работу, даже если нынешняя не приносит никакого удовольствия, — ведь кто станет нанимать женщину среднего возраста, когда можно нанять молодого и активного специалиста? Однако не стоит раньше времени списывать себя со счетов. Ваши навыки и умения, приобретенные за долгие годы работы, могут быть гораздо полезнее энтузиазма молодого работника. Кроме того, если вы всю свою жизнь откладывали деньги, возможно, после 40 лет именно они помогут вам основать свое дело.

У вас больше не будет интимной жизни

Многим свойственно считать, что после 40 лет сексуальная жизнь сходит на нет. В особенности, — у женщин, ведь, по мнению некоторых людей, на пятом десятке у них стремительно снижается либидо. Однако это также не более, чем миф, опровержением которого можете стать вы сами. У некоторых пар после 40 лет действительно возникают проблемы с интимной близостью, но чаще всего все они решаемы, и ставить крест на своей интимной жизни не стоит.
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