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Привычки людей, которые никогда не разбогатеют 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Привычки людей, которые никогда не разбогатеют
Фото: depositphotos.com
Никто не может предсказать то, как повернется ваша жизнь. Однако, психологи выделили ряд привычек, которые играют большую роль в отношениях с деньгами. "Рамблер" рассказывает, какие жизненные установки у людей, которые никогда не разбогатеют.

Вы сосредоточены на экономии

Бережливость — важное качество богачей, но они сосредоточены на том, чтобы больше зарабатывать, а не экономить. Пока вы гонитесь за скидками, распродажами и купонами, вы тратите очень много времени. Примерно столько же у вас ушло бы на то. чтобы заработать потраченные деньги. Экономия имеет место быть, но в разумных пределах, пока это не доходит до фанатизма.

Вы живете на стабильную зарплату

Люди привыкли, что им платят за время. Большинство россиян получают зарплату за отработанные часы, дни, недели. На самом деле, нужно добиваться такой зарплаты, чтобы она повышалась или понижалась в зависимости от ваших успехов. Так, у вас будет мотивация прокачивать свои навыки и не отлынивать от работы.

Вы превышаете свои расходы

"Жить не по средствам", — многие наверняка слышали эту фразу, но не все задумывались о том, что действительно так делают. По статистике, 60% людей живут не по средствам. Они покупают себе дорогие вещи, машины и смартфоны, чтобы казаться лучше в глазах других людей, но это делает их беднее, потому что расходы превышают доходы. Задумайтесь, сколько у вас кредитов и невыплат по ипотеке?

Вы не ставите цели

Когда человек зарабатывает, ему нужно знать конкретно, ради чего он работает. Формулируйте свои желания конкретно, а не "хочу дорогую машину и большую квартиру". Найдите себе цель и подумайте, что вы можете сделать ради ее достижения. Когда у вас перед глазами будет планируемый результат и примерный путь к нему, вам будет легче заработать.
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