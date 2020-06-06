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Неожиданные признаки умного человека 

Александра Нечаева 5 часов назад
Неожиданные признаки умного человека
Фото: Кадр из фильма "Блондинка в законе"
Оказывается, на интеллектуальные способности человека могут влиять особенности внешности человека и его поведение. Вернее, некоторые характерные черты характера и особенности внешности выдают обладателей выдающегося интеллекта. Наличие или отсутствие таких признаков у себя предлагает проверить «Рамблер».

Старший ребенок

Вы — старший в семье? Поздравляем! С вероятностью в 80% вы имеете интеллектуальное преимущество над своими младшими братьями и сестрами. Во всяком случае, так утверждают специалисты из Эдинбургского университета. Согласно их исследованиям, старшие дети имеют более высокий IQ, чем младшие, их показатели выше в среднем на 3 пункта.

Восприимчивость к звукам

Если вас отвлекают посторонние звуки, вы не можете сосредоточиться, например, на работе, если кто-то рядом разговаривает, кашляет или смеется, скорее всего вы счастливый обладатель показателя IQ выше среднего. Финские ученые в результате исследований сумели установить связь между неспособностью человека «отключаться» от посторонних факторов и повышенными интеллектуальными способностями.

Безымянный палец длиннее указательного

Врач из Норвегии Карл Пинска сумел не только определить людей с IQ выше среднего, но даже по одному-единственному признаку «записал» их в гуманитарии или «технари». Исследователь утверждает, что чем длиннее у человека безымянный палец, тем большие успехи он делает в сфере точных наук, но менее силен в гуманитарных. Соответственно, с коротким безымянным пальцем все наоборот.

Частое состояние паники

Израильские ученые в результате исследований пришли к выводу, что умные люди более склонны к пессимизму. Они часто прокручивают в голове не слишком приятные ситуации, которые могут произойти с ними в будущем. Все потому, считают эксперты, что интеллектуалы более серьезно анализируют все, что происходит в их жизни, как в прошлом, так и в предполагаемом будущем, обращая внимание на детали. Таким образом они оказываются более подготовленными к возможным негативным последствиям, но при этом живут в состоянии постоянного стресса.

Любовь к одиночеству

Исследования показали, что интеллектуалы компании друзей с большей степенью вероятности предпочтут одиночество. Необходимость общаться с кем-либо их скорее утомляет, а вот наедине с самими собой им находится весьма комфортно.
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