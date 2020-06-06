Россиянки рассказали о самых подлых поступках подруг 

Споры о том, существует ли женская дружба, казалось бы, не закончатся никогда. При этом практически у каждой женщины есть несколько подруг. Правда некоторым удается дружить десятилетиями, а кто-то с горечью отказывается от подруг чуть ли не каждые полгода. Зачастую всему виной предательства или просто внезапно всплывшая правда.

"Рамблер" разбирался, как дружат женщины в нашей стране. Так, в одном из популярных сообществ в Сети россиянки рассказали о самых подлых поступках своих, когда-то близких, подруг.

Оказалось, что большинство предательств связано с мужчинами, которых не удалось поделить.

"Была у меня такая "подруженька", с детства дружили, спали на одной кровати, когда в университетской общаге одно место на двоих дали, а потом она оказалась в постели у моего молодого человека. Пришлось его послать, а ей помочь поцеловаться с балконной перекладиной… С тех пор в женскую дружбу не верю, подруг в дом не пускаю"

"Общей компанией с моим молодым человеком отдыхали в клубе, подруга из-за самочувствия захотела домой поехать, а парень мой решил ее отвезти и вернуться… Не вернулся, а когда я постучалась в двери ее квартиры, оказалось, что они там вместе и уже в процессе. "

"Был мужчина, любила его очень. У нас маленькая дочка… Пригласила в гости подругу моей сестры, что-то видимо пошло не так. Ушел к ней, уже пятый год они вместе и родила уже ему дочь она. А я до сих пор люблю его. "

"Вытаскивала я свою старую подругу из самых сложных ситуаций, но она решила, что надо в благодарность за это мне начать спать с моим мужем… Причем об этом знали все в нашей общей компании кроме, конечно, меня. ", — делились россиянки в Сети.

Были и особо "изощренные подружки":

"Я в парня была влюблена, но мы не встречались, он в армию ушел, а моя подруга смсками с ними переписывалась все два года от моего имени. А потом призналась…".

При этом были даже случаи, когда предательство происходило от девушек, крестивших детей своих подруг:

"Лучшая подруга, она же крестная мать моей дочери и свидетельница на нашей свадьбе, переспала с моим можем, когда я была в роддоме со вторым ребенком. Меня выписали, а спать они продолжили. Когда я узнала, что у мужа кто-то появился, но еще не знала кто, пришла к ней с истерикой и она утирала мне слезы…Представьте себе? Конечно, когда это вскрылось разорвала с ними обоими все отношения…"

"Была у меня подруга, крестная моей дочери. В один из дней рождения своей крестницы она позвонила мне и сказала, что больше не хочет общаться".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.