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Какие привычки отвернут от вас мужчину 

WomanHit.ru 6 часов назад
Какие привычки отвернут от вас мужчину
Фото: WomanHit.ru
О чем важно помнить, если вы хотите удержать партнера рядом.
Даже если у нас получается привлечь «того самого», удержать мужчину — целая наука, однако женщины полностью расслабляются после того, как мужчина проявил интерес. Задумывались ли вы, что многие наши привычки пусть и не станут прямой причиной разрыва, и все же создадут о вас неприятное впечатление. Мы расскажем, как не нужно делать, если вы вступили в отношения своей мечты.

Вы не можете удержаться от критики

Большинство мужчин ищет в женщине легкость и хорошего собеседника, но если вы вечно всем недовольны и разносите в пух и прах любое предложение своего мужчины, не стоит и надеяться на хорошее отношение с его стороны. Конечно, никто не призывает вас соглашаться с ним во всем и не иметь своего мнения, и все же проявите больше гибкости, женщины-критики — объект обожания малого процента мужчин, а вы ведь не хотите, чтобы рядом с вами был недостойный человек?

Вы категорически против экспериментов в постели

Мы не говорим о неприемлемых для вас в сексе, все же близость не должна приносить неприятных ощущений. И все же, если в вашем арсенале одна-две позы, в конечном счете мужчине это надоест и в лучшем случае он вам об этом скажет, в худшем — отправится экспериментировать с женщиной, которая окажется более сговорчивой, чем вы. Будьте активны и сами предлагайте попробовать что-то новое, в конце концов, даже у одной позы есть как минимум несколько подвариантов. Пробуйте!

Вы — женщина-негатив

Запущенный случай женщины-критика. Как правило, такой человек недоволен абсолютно всем и готов распространять отрицательные эмоции на вех вокруг и в первую очередь на близкого человека. Просто представьте, насколько неприятно мужчине находиться рядом с партнершей, которая не готова его поддержать и портит настроение практически ежедневно.

Вы не стараетесь выглядеть лучше

Мужчины любят глазами — это факт, не требующий подтверждения, и все же некоторые женщины не готовы в это поверить. В зоне риска оказываются пары, которые живут вместе уже довольно долго, где женщина уже не видит смысла радовать глаз своего мужчины. Помните, что отношения необходимо постоянно подпитывать, в том числе и вызывать если не восхищение, то чувство гордости у своего мужчины, не забывайте о себе и находите время на заботу о своей внешности.
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