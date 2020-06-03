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Российский психолог рассказала, как выйти из самоизоляции без вреда для психики 

Letidor.ru 7 часов назад
Как выйти из самоизоляции без вреда для психики
Фото: Letidor.ru
Для людей этот опыт был новым.
В России постепенно начались снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Больше месяца россияне находились в режиме самоизоляции, который многим дался непросто. Старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова дала рекомендации о том, как вернуться к привычной жизни без вреда для психики. По словам психолога, надо быть готовыми к тому, что жизнь уже не будет прежней.
Это не отпуск и отдых, это действительно стресс. Каждый из нас своего рода Юрий Гагарин, потому как нам заново пришлось открывать для себя реальность, и у нас никогда не было такого опыта ранее. В карантине не так остро чувствуешь, что многое поменялось, что-то — безвозвратно,
— рассказала Елена Разумова в новом выпуске спецпроекта #ВсеБудетХорошо.
Эксперт отмечает, что постоянное нахождение в четырех стенах истощает психику, поэтому Разумова рекомендует максимально бережно относиться к себе: постепенно готовиться к выходу на работу, не забывать про питание и здоровый сон, отказаться от ресурсозатратных контактов. И самое главное — верить, что что жизнь вернется в нормальное русло.
На 3 июня в России зафиксировано более 430 тысяч заражений. Всего в мире свыше 6,5 миллиона зарегистрированных случаев. Вылечилось более 3 миллионов человек.
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