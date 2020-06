Как фильмы помогают нам пережить трудные времена 

Вы когда-нибудь обращались к своему любимому фильму, когда вам было грустно или вас что-то расстроило? Наверняка, и это вполне объяснимо. Как выяснилось, кинотерапия вызывает положительные эмоции и дает нам больше надежды.

Кино как социальное занятие

Действительно, истории, которые демонстрируют по большому экрану, были с нами с незапамятных времен, и нет никаких сомнений в их полезных эффектах. Они помогают справиться с одиночеством, они поднимают наше настроение, они обеспечивают отличный фон для социальных связей, и они являются отличным развлечением.

Как здоровая форма побега, фильмы обеспечивают временное избавление от повседневных проблем и забот — кинопроизводство и цифровое повествование могут даже использоваться в качестве формы психотерапии для лечения людей, страдающих от травм и жестокого обращения.

Но иногда вы можете найти выход в изобилии контента, предоставляемого несколькими платформами. И хотя видео по запросу предлагает очень расслабленный способ наслаждаться любимыми фильмами, не выходя из дома, просмотр фильмов — это очень социальное занятие.

Опыт домашнего кинотеатра

Есть что-то особенное в «походе в кино» и в коллективном опыте просмотра фильма. Массовая близость и санкционированное подглядывание, сопровождаемые общими криками и смехом, не могут быть легко воспроизведены.

Неожиданная пандемия и последовавшая за ней глобальная локализация означали большие перемены в киноиндустрии. Первоначально производство фильмов полностью прекратилось, и все кинотеатры закрылись. Премьеры фильмов были отложены или доставлены через службы потокового вещания раньше, чем ожидалось, как это было в случае со «Звездными войнами: Восхождение Скайуокера», французским фильмом «Портрет дамы в огне» и чилийским фильмом «Эма».

Эта же стратегия была применена и к кинофестивалям, и привела к созданию совершенно новых форматов, таких как We Are One: глобальный кинофестиваль, который проходит с 20 мая по 7 июня на YouTube. Этот виртуальный фестиваль демонстрирует подборку художественных фильмов, короткометражек, документальных фильмов, музыки, комедий и панельных дискуссий с крупнейших кинофестивалей, таких как Канны, Санданс, Международный Торонто, Берлин и Венеция. Также и домашний кинотеатр Curzon начал серию прямых трансляций, поэтому даже Оскару и другим наградам пришлось изменить свои правила, чтобы приспособиться к новому формату.

Также появились новые правила для отрасли, в том числе новые протоколы съемок и вопросы страхования. В это время было создано несколько фондов и инициатив для стимулирования развития отрасли, включая Чрезвычайный фонд кино и телевидения BFI.

Привод в кино

Было много спекуляций относительно будущего кино после блокировки. От группового карантина для целых съемочных групп до более сильной зависимости, от визуальных эффектов и анимации до полностью виртуальных постановок.

Виртуальное производство позволяет съемочным группам создавать сцены, которые состоят из комбинации физического мира и цифрового мира, пока еще на съемочной площадке. Затем они могут быть изменены и скорректированы в режиме реального времени.

Для любителей кино, пожалуй, самая захватывающая новость — это ренессанс заезда в кино. Это лето будет ознаменовано новым фестивалем @TheDriveIn, который пройдет со 2 по 27 июля в Лондоне, в Манчестере и Глазго, и пройдет в 12 турах по кинотеатрам рядом развлечений, включая комедии, бинго или тихие автомобильные дискотеки.

Приложение доставки еды позволит гостям заказывать еду в стиле Америки, доставленную прямо к каждому автомобилю в специальных коробках через роликовых официантов. Подобные инициативы появились во всем мире, и они, кажется, приобретают значительную популярность.

Захватывающие качественные впечатления

Если к текущей ситуации что-то придет, ясно, что потребность в развлечениях и кинематографических впечатлениях никуда не денется. Действительно, если количество новых подписок на потоковые сервисы говорит нам о чем-то, так это то, что даже в самые трудные времена фильмы по-прежнему играют важную роль в жизни людей.

Но чтобы конкурировать с потоковым вещанием по требованию, кинотеатры должны предлагать различные, более качественные впечатления, такие как более четкое звучание и 3D-показы. Более новые технологии, такие как 4DX, могут также настраиваться на все пять чувств — стимулирующие эффекты, такие как вода, ветер, запах и стробоскопическое освещение — волнующие вас в вашем движущемся кресле, чтобы обеспечить более захватывающее событие.

Нет сомнений в том, что фильмы могут сделать сложные времена более терпимыми. То, как мы смотрим фильмы, может развиваться вместе с технологическим прогрессом и изменением социального контекста, Но есть одна вещь, в которой можно быть уверенным на все сто — фильмы и кинопоказы всегда будут рядом, чтобы делать нашу жизнь лучше.