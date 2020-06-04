Как перестать получать стресс из Сети

Не каждая новость способна нас радовать, так как же перестать накручивать себя? Мы попытались разобраться.

Жизнь в современных реалиях протекает настолько быстро, что успеть охватить всю информацию, которая поступает со всех сторон ежедневно, просто невозможно. Мозг не справляется с нагрузкой, что приводит к раздражению, хроническим стрессам и даже психическим нарушениям. Так как же перестать испытывать возможности своей нервной системы и извлекать максимальную пользу для себя из увиденного и услышанного? Мы попытались разобраться.

Определите, какие темы вас интересуют

Конечно, нам интересно охватить все сферы жизни, однако, пытаясь запомнить и осознать огромный пласт информации, мы грузим свой мозг настолько, что психика дает сбой, в итоге вы не сможете нормально работать даже в привычном режиме. Поэтому не стоит пытаться объять необъятное. Наверняка, у вас есть круг определенных интересов, так сделайте упор на качество получаемой информации по этим направлениям, так вы отсеете все ненужное.

Не тратьте слишком много времени

Чтобы избежать информационной передозировки, установите для себя время, которое вы готовы тратить на усвоение нового, допустим, несколько часов в день. За это время вы можете полностью погрузиться в изучение интересующего вас вопроса, который, как мы уже говорили, не должен сильно выходить за рамки установленного вами круга интересов, чтобы избежать лишней нагрузки на нервную систему. Обратите внимание на этот момент.

Не погружайтесь глубоко в мировые проблемы

Очень часто причиной непонимания, и отсюда — раздражения и стресса, является информация, полученная из средств массовой информации по теме, в которой вы плохо разбираетесь, что вызывает ваше недовольство. Не всегда та информация, которая приходит к нам из внешнего мира, может порадовать нас чем-то хорошим, в итоге мы накручиваем себя до предела, изматывая свою нервную систему. Если вы знаете, что сам по себе — вы восприимчивый человек, избегайте глубокого погружения в неприятные вам темы, если все же приходится знакомиться с информацией, вызывающей тревогу, делайте это максимально поверхностно.

Меньше новостей

Психологи уверены, что одна из основных причин хронического стресса типичного жителя большого города — утренние новости. После пробуждения мозг готов впитывать информацию в два раза эффективнее, и то, что вы «положите» в него с утра, будет формировать ваши мысли и настроение в течение дня. Согласитесь, новости о беспорядках и связанные с насилием делают утро «недобрым». Поэтому за завтраком постарайтесь избегать включенного радио и телевизора. Лучше включите любимую музыку.