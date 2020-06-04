Как распознать ложь партнера в переписке

Некоторые люди настолько преуспели в мастерстве лжи, что распознать их вранье даже при личном общении довольно проблематично. Что уж говорить о лживых сообщениях в переписке?

Однако ученые из Корнеллского университета (США) провели исследование и выяснили, что вруны выдают себя даже в онлайн-общении, сами того не подозревая. Как именно? Расскажет "Рамблер".

В ходе исследования ученые привлекли добровольцев и загрузили на их смартфоны приложение для обмена текстовыми сообщениями. На протяжении семи дней волонтеры общались, спустя неделю у ученых было 1703 переписки, из которых были удалены все правдивые. 351 чат с элементами вранья остался, — именно их анализировали эксперты.

Как выяснилось, мужчины и женщины, которые пытаются обмануть собеседника, ведут себя по-разному. Так, представительницы прекрасного пола выстраивают более длинные предложения, которые в среднем состоят из девяти слов против восьми в правдивых лексических конструкциях. Мужчины тем временем, и пытаясь соврать, и говоря правду, используют в среднем семь слов в предложении.

Вдобавок к этому, мужчины в попытках соврать нередко используют слова "непременно", "конечно" и "обязательно", а женщины глаголы "постараюсь" и "попробую".

И самый безошибочный признак, которые выдает лгунов обоих полов, — переизбыток местоимений. Но пока женщины слишком часто используют "я", мужчины предпочитают "мой".