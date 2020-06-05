Почему нужно бороться с синдромом самозванца 

WomanHit.ru расскажет, к чему приводит хроническая неуверенность в своих силах, и как поверить в себя.

Посещает ли вас мысль, что ваш успех — не ваша заслуга? Или вы не достойны находиться там, где находитесь? Если вы хотя бы один раз ответили «да», скорее всего, вы столкнулись с так называемым «синдромом самозванца», который в настоящее время все чаще отравляет жизнь успешных людей. Мы решили разобраться, в чем причина такой неуверенности и что с этим делать.

Что это за синдром?

Основным симптомом является уверенность, пусть даже суперуспешного человека в том, что он находится не на своем месте, все свои достижения человек постепенно обесценивает. Получили хорошее предложение по работе? Так это они просто обманываются. Вы успешно закрыли сделку? Это заслуга Тани-Сани-Вани, и вообще — это случайность. Вот, что происходит в голове таких людей каждый раз, когда наступает их «минута славы».

Постепенно человек обрастает все большими страхами, начинает развиваться неуверенность в себе, стресс становится хроническим, в итоге человеку становится трудно работать из-за всех переживаний, и при этом может казаться, что дело действительно в некомпетентности, однако как только вы снимете маску «самозванца», вы снова вернетесь в привычный ритм.

Почему от синдрома необходимо избавиться?

Люди, подверженные постоянным сомнениям, стараются выполнить работу как можно лучше, но не потому что хотят, а для того, чтобы «умаслить» внутреннего самозванца. Естественно, при усердном труде будут и положительные результаты, но человека-самозванца это никак не порадует — он будет считать, что ему снова повезло. В итоге даже положительный результат работы вызывает стресс.

Среди некоторых «самозванцев» бытует мнение, что лучше вообще не браться за дело — ведь идеально все равно не получится. Это другая крайность, которая может привести к большим проблемам как на работе, так и в личной жизни. Кроме того, стандартный «самозванец» будет работать на износ, взваливая все новые задачи, чем заканчивается такое рвение? Правильно, нервным срывом. Чтобы не столкнуться с массой психологических проблем, необходимо «изгнать» самозванца и начать жить без постоянного стресса и прессинга со своей же стороны.

Как же побороть в себе самозванца?

Найдите причину

Как правило, взрослые «самозванцы» вырастают из неуверенных в себе детей, чьи родители постоянно уверяли, что у тех ничего не получится и вообще надеяться не на что. Не каждый может справиться с детской травмой самостоятельно, а потому лучше всего взяться за решение проблемы вместе с психологом.

Прекратите сравнивать себя с окружающими

Как мы уже много раз говорили, единственным человеком, с к оторым вы должны проводить сравнения — вы вчерашний. Человеку, который полностью поглощен своей неуверенностью, трудно сконцентрироваться на чем-то хорошем, но вы должны это сделать, вместо того, чтобы переживать из-за успехов других. Каждый день записывайте, что вы сделали за сегодня такого, чем могли бы гордиться. Уверяем вас, вы соберете как минимум три пункта, о которых раньше и не замечали, потому что были зациклены на изучении жизни других людей.

Переместите фокус на свои цели

Как только вам захочется взвалить на себя новый трудный проект или выполнить работу за другого человека, ведь от вас ждут именно этого по привычке, подумайте, что вам это даст. Совпадает ли конечный результат проекта с вашими целями? Если нет, лучше всего вежливо отказаться, чем выгореть и получить новую порцию дистресса.

Верьте фактам

Чаще всего ваш негатив на успех связан с вашими чувствами, но никак не с реальностью. Например, вы планировали добиться куда меньшего результата, в итоге превысили свой план. Блокируйте желание сказать себе: «Ну как всегда — случайность». Оперируйте фактами: вы поставили цель, составили план и добились своего, здесь нет места случайности. Постепенно ваш мозг будет уходить от ложных представлений о себе и вместе с этим исчезнет постоянное напряжение, сопровождающие каждое положительное завершение проекта.