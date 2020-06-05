Как коридор затмений повлияет на знаки зодиака 

Солнечное и лунное затмения — в теории красиво и романтично, а на практике — невротично. И хоть на небе явления будут выглядеть волшебно, на Земле в это время будет царить маленький апокалипсис. Защитят ли в этой ситуации слезы, позитивное мышление и алкоголь, расскажут знаки зодиака.

Овен

Овен будет немного на взводе, и если вы не хотите получить словесных люлей, то лучше на месяц забыть о дружбе с ней. А то знаете, можете и на скандал нарваться, если добавите лишний мягкий знак в глагол в сообщении.

Телец

Тельцу почти повезло — Луна против них не встанет, но жизнь смогут подпортить Овен или, скажем, Водолей, а Скорпион вообще нервную систему расшатает до уровня «хватит дышать так громко». Поэтому лучше сидеть дома и выходить лишь на балкон — безопаснее всего.

Близнецы

Внутренние черти Близнецов пойдут в разнос. Самим Близнецам в это время будет весело — это же как рулетка: интересно, что выпадет на этот раз. Но вот близким и любимым будет не до шуток — тут картина страшнее самого дикого ужастика.

Рак

Сущность командира, которую Раки время от времени заталкивают поглубже внутрь, вдруг выберется наружу. Чистить пол ватной палочкой, заправлять постель под определенным углом, вставать (даже в выходные) в шесть утра и ни минутой позже — близким достанется. К слову, Раки мучиться будут не меньше, им же потом прощения вымаливать.

Лев

О кошмар, о ужас, Львам придется работать! И при этом несколько часов на флирт с симпатичным коллегой не выделишь, потрещать с бухгалтерией за кофе не успеешь, плести интриги сможешь только во снах. Как дальше жить?

Дева

Внезапно все окружающие займут роль Девы и начнут комментировать каждый ее шаг и слово, поправляя воображаемые очки. В общем, месяц будет тяжелым для Дев, а после понадобится психотерапевт. Главное, что этот экспириенс вытравит из красоток желание кого-либо поправлять.

Весы

Настроение Весов превратится в американские горки, где новая «петля» пугает друзей, коллег, родственников до чертиков. Зато сами Весы за это время сбрасывают свой эмоциональный багаж и начинают жить заново.

Скорпион

Непонятно почему и за что, но Скорпионам во время коридора затмений повезет по полной. Их не только обойдут стороной мутировавшие в этот период Овны и Близнецы, но и прилипнут к стройным ножкам богатые любовники, перспективная работа и прочие плюшки.

Стрелец

Стрельцам придется делать выбор! Вы подумаете: «Ой, да все люди ежедневно что-то выбирают», но Стрелец же не людь, и она берет все, что видит. И в этот раз заламывание белых ручек, истерики и слезы не помогут.

Козерог

На Козерога нападут сердечные проблемы. Милый и любимый принц вдруг обернется безответственным и грубым свинопасом, и весть прикол в том, что в обратное состояние лунный коридор его не вернет. Тут еще вся работа вдруг на Львицу упала. Козероги, держитесь!

Водолей

Водолей впадет в экзистенциальный кризис. Ни с того ни с сего включит «Земфиру», завернется в плед, упадет на пол и будет болеть рефлексией и самобичеванием. Зато конец коридора затмений она встретит похудевшей, похорошевшей и всего с парочкой тараканов в голове, остальные передохнут.

Рыбы

Рыбок навестит паранойя. Нас точно кто-то подслушивает через холодильник, а соседа видели — он в бороде длиннющей точно что-то прячет. К сожалению для водных, психотерапевты в этот период тоже словят разношерстные неврозы и депрессии, и лечиться придется самостоятельно, винишком и шоколадом.