Почему люди хотят услышать плохую новость первой 

Психологи из Канады выяснили причину, по которой люди предпочитают услышать сначала плохую новость, а затем хорошую. "Рамблер" приводит результаты авторов исследования, опубликованного на сайте Wiley Online Library.

Прежде всего, данная тенденция объясняется характером предвкушаемых эмоций. Соавтор научной публикации Дэвид Хардисти подчеркивает, что человек более руководствуется желанием получить положительный опыт, чем отложить негативные переживания.

В ходе эксперимента в соцсетях исследователи разместили две ссылки, касающихся выхода на пенсию. Первая дополнялась вопросом о желании узнать пенсионные надбавки, а вторая гласила: "Беспокоитесь ли вы предстоящей пенсии?". Участники на 43% чаще переходили по второй ссылке.

Если речь идет о неизбежном событии с негативной коннотацией, например, о потере денег, то человек предпочитает не откладывать дело в долгий ящик, а встретиться с неприятностями побыстрее.

Все это обуславливается тем, что сам процесс ожидания такого события вызывает у нас отрицательные эмоции, которые мы стремимся нивелировать.