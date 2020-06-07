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Как фильмы для взрослых оказались полезными для женщин 

Мария Сергеева 24 минуты назад
Как порно оказалось полезным для женщин
Фото: depositphotos.com
Американские и венгерские психологи проанализировали, как просмотр контента для взрослых влияет на сексуальную жизнь женщин. "Рамблер" приводит исследование, опубликованное на сайте MDPI.
Ученые планировали выяснить, как просмотр порно влияет на либидо, скорость достижения оргазма, а также его интенсивность у представительниц слабого пола. Опрос проводился среди 2433 американок и венгерок, которые анонимно отвечали на вопросы о своей сексуальной жизни.
Порно во время мастурбации чаще всего смотрят зрелые женщины на этапе пременопаузы, женщины с депрессией и тревожностью, а также сторонницы ЛГБТ и полиамории (отношений сразу с несколькими людьми).
Согласно авторам статьи, регулярный просмотр порнографических фильмов позитивно влияет на интимную жизнь участниц опроса. Оказалось, что во время мастурбации они легче достигали возбуждения и оргазма, который, кроме того, длился интенсивнее, чем у тех, кто не смотрел порно. Отмечается, что во время полового акта респондентки, которые часто смотрели фильмы для взрослых, легче возбуждались, а оргазм наступал позже.
По словам психологов, исследование опровергает расхожее мнение о том, что порнография вредит отношениям. Никакого подтверждения данной теории ученые в ходе эксперимента не обнаружили.
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