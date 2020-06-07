К чему снятся эротические сны и что они означают

«Нет дыма без огня», как говорится. И если уж вас одолевают эротические фантазии по ночам, то значит нужно разобраться в себе, а заодно понять, какой тайный смысл несут в себе эти фантазии. Или, может, эти грезы не несут в себе никакой сексуальности и означают совершенно другое? Passion.ru заглянул в сонники, а заодно расспросил психологов о том, что же означает секс во сне и стоит ли переживать, если вас посещают подобные сновидения регулярно.

Почему снятся эротические сны?

Следует с того, что сны с сексуальным подтекстом снятся абсолютно всем людям, поэтому не стоит стесняться (или опасаться), если вдруг ваши ночные грезы стали слишком фривольными или даже смелыми. Некоторые люди уверены, что подобные сновидения приходят лишь к тем, кто в жизни не может похвастаться любовными победами, однако психологи уверяют, что это не совсем так и, возможно, таким образом какие-то ваши другие потребности и желания пытаются напомнить о себе.

Другими словами, если во сне, например, во время близости вам приходится испытывать дискомфорт или подчиняться кому-либо, значит в реальной жизни вы мечтаете руководить и четко идете к своей цели. Также это может сигнализировать о приближении каких-то неприятностей, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на провокации.

Можно ли считать эротические сны изменой своему партнеру?

Многих волнует вопрос: считаются ли такие эротические ночные фантазии изменой реальному партнеру? С одной стороны казалось бы, что плохого в том, что вам снятся весьма фривольные сны? Некоторые дамы признаются, что в такие моменты они способны даже получить разрядку, которая с реальным партнером не всегда случается.

Другие просто замечают, что во сне они чувствуют себя более смелыми и позволяют себе такое, на что в обычной жизни вряд ли решились бы.

Ну, а, третьи просто скромно отмалчиваются, полагая, что даже сама мысль о том, что они могут предаться близости с кем-то другим, кроме своего избранника (пусть даже это и происходило во сне), недопустима и свидетельствует об измене.

Мнения психологов на этот счет разделились: кто-то уверен в том, что в сексуальном подтексте сновидений нужно искать определенные символы, которые либо предупреждают вас о каком-то важном грядущем событии, либо советуют, как поступить в той или иной ситуации, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, а вот другие утверждают, что таким образом подсознание вам подсказывает, к кому нужно присмотреться (тот, к кому вас тянет во сне, наверняка будет хорош и в реальной жизни).

Если рассматривать этот аспект более глобально, то интимная связь во сне с незнакомцем, например, может явно указывать на то, что вам необходимы какие-то перемены, и они не всегда могут быть позитивными. В том случае, если вас преследуют эротические фантазии с каким-то конкретным человеком (не обязательно вашим партнером), то это может свидетельствовать о том, что у вас с ним есть какой-то неразрешимый конфликт, который обязательно нужно устранить, чтобы ваше бездействие не повлекло какие-то негативные последствия.

Основные толкования снов:

Рассмотрим подробнее несколько популярных сексуальных сновидений и выясним, что же они означают.

Эротические фантазии с бывшим

Наверняка некоторые из вас нет-нет, да и возвращались (хотя бы во сне) к своему бывшему, а точнее — вспоминали ваши жаркие ночи, думали, что было бы неплохо что-то разнообразить или изменить и… повторяли все вновь, пусть даже и в своих ночных грезах. Если вам с завидной регулярностью (или редко, но, как говорится, метко) вспоминаются жаркие объятия вашего «экса», то это не значит, что вы тут же должны набрать его номер и пригласить на свидание.

По словам экспертов, это может быть связано с работой вашего мозга — пока вы отдыхаете, он сортирует информацию и буквально «раскладывает» воспоминания по полочкам, в зависимости от значимости.

Поэтому, скорее всего, в реальной жизни вам что-то напомнило о вашем прошлом или вы увидели черты бывшего в нынешнем партнере и…. пустились во все тяжкие.

Любовные игры с начальником

Если время от времени героем ваших эротических фантазий становится руководитель, то не стоит тут же хвататься за сердце и писать заявление по собственному. Близость с шефом (или коллегой, который в чем-то вас превосходит) может сигнализировать о нереализованных карьерных амбициях и о том, что вам пора уже браться за более ответственные и крупные проекты (немного упорства и трудолюбия и у вас обязательно получится занять руководящую должность).

Подсознание как бы намекает вам, что вы давно уже переросли то, чем занимаетесь или вовсе перестали получать удовольствие от работы и пора задуматься либо о смене сферы деятельности, либо о запуске своего бизнес-проекта.

Близость с кумиром

Кто из вас в юности не мечтал отправиться на свидание с какой-нибудь знаменитостью? И если в то время ваши мечты были робкими и романтичными, то со временем они стали более смелыми и дерзкими. По мнению экспертов, подобные сновидения могут означать, что вы мечтаете о славе и признании своих заслуг, вам кажется, что окружающие к вам несправедливы и вы на самом деле можете добиться большего, если почувствуете поддержку и внимание.

К тому же, это может быть своеобразной подсказкой, в каком направлении вам стоит двигаться, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Секс с партнером того же пола

По мнению психологов, если во сне вас тянет на приключения с партнером одного с вами пола, то это может означать, что у вас с ним сильная эмоциональная связь, которую не так-то просто разорвать. Возможно, вы вместе пережили какое-то потрясение, которое вас сплотило и заставило иначе взглянуть на ту или иную ситуацию.

Интим с незнакомцем

Как мы уже упоминали выше, секс с незнакомцем может означать не то, что вас вдруг потянуло на что-то неизведанное и пикантное, а то, что либо в вашей реальной жизни не хватает спонтанности и страсти (возможно, вы пережили сильный стресс, в результате чего ваша интимная жизнь отошла на второй план), или же Вселенная таким образом пытается вам намекнуть, что с любой ситуацией (даже самой казалось бы безвыходной) есть шанс справиться на отлично, если не зацикливаться на мелочах и не забывать про отдых.

Еще один вариант — подсознание может вам таким образом дать понять, что вы сами для себя являетесь незнакомцем и пришло наконец время для самопознания и саморазвития.

Вспомните, о чем вы всегда мечтали, но откладывали на потом? Возможно, сейчас самое время прислушаться к своим ощущениям и желаниям и исполнить наконец то, на что у вас раньше не было сил, времени или средств.

Секс с ярким финалом

Если же во время просмотра эротических сновидений вам удалось достигнуть оргазма, то, по мнению экспертов, это может означать, что в ближайшем будущем вас ожидают приятные перемены (например, вы встретите любовь всей своей жизни, удачно выйдете замуж, родите наследников и заживете счастливой семейной жизнью). Поэтому не стоит пугаться таких ярких моментов, лучше настроиться на позитивный лад.