Как отучить людей нарушать ваши границы

WomanHit.ru подскажет, что делать, если близкие и знакомые идут на слишком близкий контакт, который вам неприятен

Для человека, чья жизнь проходит в большом городе, нарушение личных границ — физических и психологических — пусть и неприятная, но все же часть повседневности. Кроме того, нас с самого детства учат относиться к поведению родственников и друзей более снисходительно, ведь «им можно». Психологи совершенно с этим не согласны: если вы будете постоянно терпеть дискомфорт ради комфорта других, пусть и очень близких людей, ваша психика просто даст сбой. Так как же поступить, если не хочется портить отношения с коллегами и родными, но и терпеть притеснения вы не намерены? Мы расскажем.

Говорите о дискомфорте сразу же

Проще всего, когда происходит выстраивание отношений с новым знакомым: вы можете сразу дать понять, что для вас нормально в общении, а что — нет. Совсем другое дело, когда мы говорим об отношениях с родственниками и друзьями, которые с вами чуть ли не всю жизнь. Порой мы настолько «срастаемся» с человеком, что перестаем видеть границы допустимого, а ведь другой человек имеет свое мнение и реакцию на наши действия, даже если мы знакомы всю жизнь. Если это происходит и с вашими родными, старайтесь «купировать» дискомфортные ситуации как только они происходят — не нужно ждать и надеяться, что люди сами поймут, что вам такое обращение неприятно.

Сформулируйте свои условия

Плавно вытекающий второй пункт. Важно не просто отрицательно среагировать на неприемлемое поведение, но и четко обозначить свою позицию. Начинаем предложение с: «У меня есть такое правило…», «Попрошу в будущем так не делать, потому что…» Не бойтесь таким образом задеть чьи-то чувства, когда вы четко обозначаете ваши границы, человек всегда будет думать, как с вами заговорить и вы избежите конфликтов на фоне фамильярного обращения, четкие формулировки особенно полезны на рабочем месте, где очень легко потерять ту грань, которая отделяет личные отношения от рабочих.

Думайте о других людях, но больше — о себе

Частая проблема мнительных людей — они постоянно думают: «А не обидел ли я Васю-Колю-Свету?» В такой ситуации трудно отстаивать свои границы, если вы в первую очередь думаете, как будет лучше для других, отодвигая себя на второй план. Помните, что вы должны быть на первом месте для себя самого, как только вы начнете уважать себя, подкрепляя свою уверенность четкими формулировками, окружающие почувствуют вашу энергию, которая будет их тормозить, как только им захочется почувствовать свое превосходство над вами.

Не бойтесь говорить о последствиях

Бывает и так, что человек пропускает ваши просьбы мимо ушей, и чаще всего такое случается в семье, где родственники часто не воспринимают всерьез наши сопротивления при попытке пересечь личные границы. В таком случае необходимо мягко, на настойчиво, сообщить, что при последующей попытке, допустим, ревизии личных вещей, доступ к вашей комнате для всех родных будет закрыт.

Будьте честны

Не стоит придумывать причины, почему вы против обращения на «ты» или почему вам не нравится, что родные обследуют вашу сумку, когда вы возвращаетесь домой. Скажите, как есть — вам не нравится подобная «близость», впредь человек должен отказаться от неприятных привычек в общении с вами либо вы прервете этот контакт. Только так.