Привычки, которые отравляют вашу жизнь

Наверняка все из вас слышали о том, что вредные привычки способны негативным образом сказаться на здоровье и качестве жизни, поэтому наверняка вы пытаетесь минимизировать их воздействие, чтобы как можно дольше сохранить красоту и молодость. Однако немногие помнят о том, что помимо пагубных пристрастий есть еще токсичные привычки, которые также отравляют вашу жизнь. О самых распространенных из них — в материале Passion.ru.

Зависть и сплетни

Зависть — весьма разрушающее чувство, которое может подорвать ваше здоровье и негативным образом сказаться на психоэмоциональном состоянии. Поэтому психологи рекомендуют не сравнивать себя с другими и не оглядываться на то, чего достигли (или не достигли) окружающие. Лучше сосредоточьтесь на собственных планах, не пасуйте перед трудностями и идите прямиком к своей мечте. Чем меньше вы будете сомневаться в своих силах, завидовать другим и перемывать косточки окружающим, тем лучше это скажется на вашей энергетике (или карме) и, соответственно, уровне жизни.

Гордость и эгоизм

Эгоизм и гордыня тоже способны не самым лучшим образом сказаться на вашем самочувствии, а также добавить проблем на работе и в личной жизни. Постарайтесь не зацикливаться только на себе, уважайте чужое мнение и поступайте так, чтобы не причинить страдания (или дискомфорт) окружающим.

Самообман и предательство

Самообман и предательство близких (или не очень) людей — тоже не самые лучшие спутники в жизни. Если вы не хотите испортить себе существование, заработать неврозы или впасть в депрессию, то постарайтесь не обманывать других (и самих себя), иначе ни к чему хорошему это не приведет.

Научитесь четко выражать свою позицию и если понимаете, что по каким-то причинам не можете исполнить то, что от вас ждут, тогда просто честно скажите об этом (а не ищите отговорки или оправдания).

К тому же, правило "бумеранга" никто не отменял и однажды вам может прилететь все то, что вы когда-то сделали (или даже просто пожелали) другим людям.

Бесконечная критика и нытье

Вместо того, чтобы критиковать всех вокруг и постоянно жаловаться на несправедливость мира, лучше проанализировать, почему у вас не получается выйти на новый уровень, что же именно вы делаете не так в этой жизни и каким образом можно исправить ситуацию.

Просто помните, что слезами делу все равно не поможете, а вот потрепать себе нервы и довести окружающих до белого каления сможете.

Поучение других и попытка вывести всех на чистую воду

Нравоучениями тоже можно достать не только окружающих, но и самих себя, особенно в том случае, если вы по несколько раз повторяете одно и то же. Поверьте, все что нужно люди уже услышали и от того, что вы будете изображать из себя заезженную пластинку, ситуация не изменится. Залезать в душу тоже не стоит. Если люди не спешат делиться с вами подробностями своей жизни, то не стоит тащить из них все клещами. Дайте им время, возможно, потом они сами захотят поделиться с вами самым сокровенным. Если же игнорировать эти правила, то можно настроить против себя окружающих и добиться того, что с вами просто не захотят иметь никаких дел.

Откладывание жизни на потом

Это, пожалуй, одна из самых распространенных привычек (и заблуждений), мешающих вам наслаждаться жизнью в полной мере. Наверняка вас тоже нет-нет да и посещала мысль «вот выучусь, пойду работать, буду получать хорошую зарплату, потом можно и пожить в свое удовольствие» или же «вот дети вырастут, уйду на пенсию и тогда заживу, как всегда и хотела» …вот только проблема в том, что это «потом» может так и не наступить. Жизнь слишком скоротечна, и никто не знает, что его ждет завтра.

Поэтому перестаньте все откладывать и начните уже наконец делать то, о чем всегда мечтали.

Негатив, хандра и депрессия

Окружать себя негативом тоже не стоит, ведь подобные эмоции до добра не доводят. Серьезные заболевания, психоэмоциональные расстройства и прочие «сюрпризы» можно получить, если пребывать в постоянном стрессе, хандре и унынии. Найдите способ отвлечься от грустных мыслей и переключитесь на то, что вас вдохновляет и мотивирует.

Гнев и агрессия

Наверняка, когда вы не получали то, к чему давно стремились или ваши ожидания себя не оправдали, вы тоже испытываете гнев и желание выместить свою злобу на том, кто попадется под горячую руку. Возможно, ничего страшного и не произошло, и вы попали в обычную самую рядовую ситуацию, но вы уже закипели и направили свой негатив на кого-то, кто оказался рядом. Увы, но такие эмоции ни к чему хорошему не приведут, разве, что, совсем расшатают вашу нервную систему.

Психологи рекомендуют научиться держать себя в руках и выплескивать эмоции только тогда, когда это действительно необходимо.

Регулярное чувство вины

Какими бы не были обстоятельства, постарайтесь не брать на себя вину и не быть никому обязанными. Психологи утверждают, что это чувство вас разрушает и вместо того, чтобы переживать о своих недостатках и корить себя за то, что так и не смогли добиться чего-то, лучше взять себя в руки и попробовать справиться со своими проблемами, комплексами и страхами. Вы увидите, насколько сразу спокойнее и комфортнее вам станет жить.

Отказ от своих потребностей в угоду другим

Понятно, что быть эгоистом не стоит, однако постоянно игнорировать свои потребности и желания в угоду другим тоже не рекомендуется. Иначе, в попытках угодить всем вокруг вы вдруг осознаете, что проживаете чужую жизнь, не свою. Чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях (и бесцельно прожитые годы), постарайтесь не забывать о себе и о том, к чему всегда стремились.