Почему не стоит завидовать любовнице

WomanHit.ru расскажет, почему жизнь «третьей лишней» в отношениях часто превращается в кошмар

Они становятся причиной ссор, распада семей и заставляют некогда обожающих друг друга людей пойти разными путями. Их ненавидят женщины и о них периодически задумываются мужчины.

Сегодня мы говорим о любовницах. Что интересно, некоторые женщины завидуют любовницам (если они, конечно, не вторгаются в их семью), как правило, объектом зависти становится девушка, которой удается крутить роман с обеспеченным человеком, который не скупится на дорогие подарки и широкие жесты.

Но разумно ли завидовать женщине, если ей приходится постоянно контролировать свои эмоции и придумывать все новые истории для друзей и родных? Не думаем. Мы расскажем о четырех причинах, которые убедят вас в том, что участь третьей в отношениях незавидна.

Упущенное время не вернуть

Как бы не заверял женщину мужчина, если интрижка длится годами, вероятность, что семья распадется ради того, чтобы мужчина смог построить семью с любовницей, очень мала. Как правило, мужчине достаточно того, что у него всегда есть место, куда он может отъехать из дома, если с женой возникли разногласия. Но с такой же легкостью, мужчина вернется обратно домой, оставив любовницу мучиться в ожидании следующей встречи. Можно ли позавидовать женщине, тратящей время на иллюзии?

Жизнь на вторых ролях

Мужчина заводит отношения на стороне, когда быт и монотонность жизни начинает поглощать его все быстрее. Любовница в глазах мужчины — женщина, с которой можно этого быта избежать и отдохнуть так, как невозможно с женой по различным причинам. Серьезных планов мужчина не строит, а потому жена и ее желания всегда будут в приоритете. Любовница всегда на подхвате, а такое положения устроит мало какую женщину.

Постоянный невроз

Главный минус в положении любовницы — у нее нет никакого статуса. О ее существовании не должны знать ни семья, ни друзья, ни коллеги мужчины, а значит придется скрываться, избегать общих фото, на которых так хочется прижаться к своему мужчине, но нельзя.

Любой женщине важно понимать, что у нее есть поддержка, но женатый мужчина не может ее дать просто потому, что он полностью зависит от своей семьи, а значит вырваться в любую минуту на помощь своей подруге на стороне он не может.

Когда чувство незащищенности начинает набирать обороты, все может кончится нервным срывом и крупной ссорой, которая приведет к расставанию с любовницей, но мужчину это ничуть не расстроит — одну любовницу можно легко заменить на другую.

Невозможность проявить чувства

Для мужчины любовница — противоположность жены, которая может пожаловаться, поныть в меру, в некоторых моментах понапрягать своего мужа. Подобное поведение со стороны любовницы будет быстро пресекаться мужчиной. В итоге все свои нежные порывы любовница вынуждена запрятать подальше и стараться не раздражать мужчину, который ищет расслабления в руках своей второй женщины. Если женщина соглашается на заведомо «нелегальные» отношения, она должна быть готова к тому, что она всегда будет под влиянием настроения и желаний мужчины. Не слишком завидная участь, не находите?