Почему мужчины готовят лучше женщин 

В одном из интервью знаменитый шеф-повар Джейми Оливер сказал, что женщина, разделывающая мясо на кухне, это несексуально.

Если задать вопрос, почему мужчины часто готовят лучше женщин, то многие женщины ответят: мужчины могут подойти к вопросу создания блюд как к шедевру, а для женщины это рутина и каждодневный труд. Когда надо обеспечить ежедневную подачу трех приемов пищи, не до творчества.

Есть теория, доказывающая, что у мужчин на 60% больше вкусовых рецепторов. Впрочем, есть еще масса других теорий, которые это опровергают.

Зато совершенно точно, что у мужчины не бывает гормональных сбоев, а еще многозадачность женщины иногда играет с ней злую шутку: когда делаешь сто дел одновременно, сложно сосредоточиться на чем-то одном, и качество не может не страдать.

Греческий терапевт Микка Лустер считает, что женщинам мешают быть хорошими поварами эмоциональность и готовность идти на уступки: даже в таких вопросах, как приготовление пищи, компромисс не всегда возможен. При этом Лустер, сравнивая многие параметры, приходит к выводу, что процент хорошо готовящих мужчин действительно выше, чем процент хорошо готовящих женщин. Но, по его словам, этот перевес мизерный: если взять миллион женщин и миллион мужчин, то в когорте мужчин хороших поваров будет всего на пять человек больше, чем в женском сообществе.

Опираться же на тот факт, что лучшие повара в мире — мужчины, не совсем правильно. Есть традиции, которые тяжело и долго себя изживают. Так, в европейском обществе понятие шеф-повар появилось еще в XIV веке. Занимать эту должность могли только мужчины. Ну а женщины? Они были не шефами, они были кухарками — это совсем другой статус. Неудивительно, что в современном обществе многие женщины хотят всеми силами от такого статуса избавиться.