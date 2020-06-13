Почему мужчин разводят на брак «по залету» 

В народе ответов на этот вопрос много, и все они не в пользу женщины. Однако психолог Геннадий Старшенбаум в своей «Энциклопедии начинающего семейного психолога» говорит о том, что любовь может быть основана на множестве мотиваций. В частности, он пишет, что есть «любовь как стремление к собственности», когда женщина заверяет партнера, что она предохраняется, но на самом деле этого не делает. А все потому, что ее цель забеременеть и женить на себе парня. Иными словами, как бы мужчине это ни было неприятно, но женщиной движет искренняя любовь.

Психолог Ольга Краснова говорит, что есть категория девушек, которые беременеют потому, что в некоторых обществах все еще считается: каждая женщина должна как можно раньше выйти замуж. И цель такой девушки — скорее надеть белое платье, погрузиться в сказку. Она не понимает, что свадьба — это один день, что дальше начнется быт, а опыт родителей ее ничему не учит: она полагает, что родители глупые, а вот у нее все получится. И вот ради одного сказочного дня девушка готова сломать жизнь и себе, и своему молодому человеку.

Психотерапевт Михаил Голубев утверждает, что спасти такие отношения возможно лишь в случае, если оба родителя гиперотвественные. Чаще же всего мужчина, нуждающийся в заботе и внимании, получает лишь новые обязанности в виде маленького ребенка, и стремится от них уклониться.

Впрочем, бывает и обратная ситуация, когда мужчина намеренно пытается «настрогать» возлюбленной побольше детей, чтобы она не могла никуда от него деться. Так что удержать и привязать партнера детьми пытаются не только женщины.