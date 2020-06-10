Выяснилось, кто сильнее страдает от одиночества

Исследователи провели самое крупное по масштабам в мире изучение причин одиночества, ответившее на многие вопросы.

Чувство одиночества особенно обострилось у людей на фоне пандемии COVID-19, причём некоторые из нас очень сильно страдают от одиночества, а другие, напротив, неплохо справляются с этим явлением, не обращая внимания на социальную изоляцию. Изучением причин одиночества занялись американские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Personality and Individual Differences.

Ученые сделали заметные шаги на пути более глубокого понимания индивидуальных различий одиночества. В исследовании приняли участие более 46 000 добровольцев в возрасте от 16 до 99 лет из 237 стран. Установлено, что возраст влияет на одиночество, но не так, как многим кажется. Оказалось, пожилые люди реже жалуются на одиночество, чем молодые, а самыми одинокими являются люди среднего возраста.

Пол человека тоже имеет большое значение. Мужчины чаще жалуются на одиночество, чем женщины. Проживающие в глубоко индивидуалистических сообществах, ярким примером которых являются США, люди также больше страдают от одиночества. В таких сообществах личный успех является самым значительным достижением жизни. А вот более коллективные сообщества вроде стран Азии, где расценивается успех больших групп людей вроде семьи, реже жалуются на одиночество. При этом данный эффект более выражен у мужчин и людей старшего возраста.