Есть в современной психологии направление, которое называется системно-векторной психологией. Ее сторонники уверяют, что люди делятся по типу восприятия мира. Например, люди с чувствительной кожей становятся хорошими чиновниками и бизнесменами, те, кто «любит глазами», могут быть отличными психотерапевтами. Любители поесть и поговорить становятся хорошими ораторами, нюхачи идеальны для работы в разведке, «слухачи» — отличные философы и ученые, думающие о вопросах мироздания. Те самые, которые не могут пропустить ни одной юбки, — лидеры, за которыми идет весь мир. Те, у кого особо развит пупок, хороши и в поле, и в бою — они являются той самой «солью земли». А есть еще одна категория с очень неблагозвучным названием — анальщики. И психологи отказываются окрестить их по-другому, потому что именно это слово лучше всего отражает суть типажа.

Именно вот эта часть тела, о которой в приличном обществе говорить не принято, у них самая чувствительная. И да, именно благодаря этим людям так много шуток об уголке задумчивости и о комфортном времяпровождении, с ним связанным. Исторической ролью этого типажа мужчин было следить, чтобы хищники или воины не напали на женщин и детей, пока мужчины племени ушли на охоту. И да, чтобы они не набедокурили с чужими женами, во многих культурах их на всякий случай делали евнухами. Но сам типаж — охранников, которые защищают женщин (в пещере или где там еще) и следят за тем, чтобы дом был надежно укреплен от врагов, позволил таким мужчинам в процессе эволюции развиться в самых идеальных мужей и нежных отцов. Это они придумали выражение: «Мой дом — моя крепость».

Они же несут в общество понятие справедливости. Потому что воины возвращались с охоты и начинали делить еду между всеми. И тут охранники-анальщики считали, что имеют право на ту же долю мамонта, что и другие мужчины, потому что они караулили место, куда можно вернуться с добычей. Вождь и воеводы не всегда были с этим согласны, полагая, что убивать хищника сложнее, чем охранять дом, на который еще не факт, что кто-то решится напасть. И вот тут, как договорятся. Если по справедливости, с точки зрения анальщика, то в доме будет мир. Если же такого мужчину обидеть, то это единственный их всех типажей системно-векторной психологии, который в состоянии лелеять обиду годами. Он не забудет — он обязательно отомстит, как только представится случай.

Впрочем, в чистом виде анальщиков не существуют. Люди соединяют в себе все векторы, но в разных пропорциях. Какие-то из этих векторов развиты больше, какие-то меньше. Так, считается, что у Владимира Высоцкого были очень развиты аудиальный вектор (уши) и уретральный, дополненные оральным вектором. Это позволило ему стать певцом (оральный вектор), который в своих песнях поднимал фундаментальные вопросы (аудиальный вектор) и при этом мог вести за собой людей (уретральный вектор).

Главное, о чем говорит системно-векторная психология, нет плохих векторов, и анальщики, при всей неблагозвучности этого слова, на самом деле замечательные люди, благодаря которым в мире есть счастливые семьи.