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Как там тебя зовут: почему хорошая память на имена помогает завести друзей 

WomanHit.ru 10 часов назад
Почему память на имена помогает завести друзей
Фото: WomanHit.ru
Людям важно чувствовать себя уникальными.
Имя человека — его визитная карточка. Можно перечислить Машу, Дашу, Сашу и еще тысячу имен — с каждым из них у вас мгновенно возникнет ассоциация образа конкретного человека, с которым вы знакомы лично или о котором много что слышали.
Не имеет значения, скрытный ли человек или общительный, каждый хочет иметь индивидуальность, одна из черт которой выражается в имени. WomanHit.ru объясняет, почему окружающие обижаются, когда вы забываете их имя и как запомнить больше людей, если у вас страдает слуховое или зрительное запоминание.

Пренебрежение к личности

Имена людей, которые для нас важны, мы запоминаем легко: как зовут родителей, руководителя, первого учителя в школе, понравившегося нам парня или девушку. Другой вопрос, когда человек только познакомился с нами, и мы еще не знаем, станем ли близки с ним или разойдемся по какой-то причине.
Однако даже здесь нет ничего хуже, чем обращаться к человеку только с приветствия или привлекать его внимание, ткнув пальцем в плечо или затронув спину.
Даже если у него низкий уровень эмоционального интеллекта, понимание, что вы не запомнили его имени, считается человеком сразу.
Не зря европейцы обмениваются контактами в соцсетях — так они подписываются на страницу нового знакомого и постепенно запоминают его по фото и сторис, которые тот постит. Когда число ваших контактов превысит пару сотен, такой совет может вам помочь.

Скука смертная

Лидеров в компании видно сразу: их имена запоминают первыми, так как за время вечеринки этот человек успевает поговорить со всеми, а не сидит в углу комнаты с бокалом вина и телефоном в руках. Другое дело, когда человек особо не примечателен — имя такого путается с десятками других в вашей голове.
Нельзя верить первому впечатлению и думать, что с новым знакомым не о чем поговорить: многие люди стесняются много рассказывать о себе при первой встрече, зато со временем раскрываются в полной красе. Вряд ли вы захотите дружить с одними тусовщиками, так что скромный любитель искусства или музыки тоже может стать вам близким человеком.

Ассоциация с чужими историями

Когда у вас много знакомых, спутать события, которые происходили с каждым, несложно. Вспомните, как неприятно, когда человек рассказывает в вашей компании историю, считая, что вы были ее частью, а позже выясняется, что вас там даже близко не было. Так вы понимаете, что безразличны своему другу, а если он вдобавок еще всегда обращается к вам на ты, не называя по имени, велика вероятность, что вскоре вы прекратите общение.
Старайтесь помнить о друзьях как можно больше информации: не только имя, но и дату рождения, знак зодиака, любимый цвет, блюдо и напиток, узнать об их аллергии.
Все это поможет вам поддерживать контакт с человеком и не раздражать его тем, что вы забыли важную деталь и, к примеру, заказали пиццу с ананасами, когда они ее терпеть не могут.
Когда вы обращаетесь к человеку по имени, он всегда располагается к вам и относится лучше, чем после «привет» и «здравствуйте». Записывайте контакты людей, чтобы не спутать их имя с другими — это значительно упрощает общение. А если спутаете, извинитесь и уточните еще раз имя — такое случается со всеми.
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