7 фраз, которые выставят неудачником на работе

Если карьера не идет в гору, дело не всегда в опыте и желании ночевать в офисе. Порой причина снисходительного отношения к вам начальства… слова. Какие именно? Скорее рассказываем.

1. «Ой, я не знаю»

Подождите, не пугайтесь: вам не нужно иметь ответы на абсолютно все вопросы — это невозможно. Здесь нюанс именно в формулировке: она создает ощущение, что вы не справляетесь с работой, не можете держать весь массив информации в поле зрения.

Как надо говорить: попытайтесь сказать хоть что-то, что вы знаете об этом. Например, на вопрос: «Где данные об этом клиенте?» можно сказать: «Насколько я знаю, с ним начинал работать тот-то, стоит уточнитьу него». Или увильнуть совсем в другую сторону: «Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос, так что, если вы найдете того, кто в этом осведомлен, — скажите мне».

2. «Простите, мне нужно спросить у руководителя»

Неважно, на каком уровне вы находитесь в своей карьере: есть определенные вещи, которые стоит согласовать с кем-то вышестоящим или просто авторитетным. Фраза типа «мне надо спросить» дает понять окружающим: вы не тот, кто может принять окончательное решение.

Как надо говорить: найдите более мягкую форму: «Все это звучит великолепно, позвольте мне просто побеседовать с парой людей, прежде чем двигаться дальше». Вы будете звучать как вдумчивый сотрудник, а не как подчиненный.

3. «Так нормально?»

Когда вы делаете доклад или рассказываете о процессе работы, не стоит постоянно спрашивать одобрения напрямую: создается ощущение, что вы совершенно в себе не уверены.

Как надо говорить: используйте что-то вроде: «Дайте знать к пятнице (или к любому сроку, может даже к концу доклада), стоит ли продолжать в этом направлении».

4. «Я являюсь [должность младшего уровня]»

Секрет в том, что если у вас не очень впечатляющая должность (а нас таких миллионы), не нужно акцентировать внимание на ней, особенно если вы общаетесь с потенциальными клиентами или партнерами.

Как надо говорить: поменяйте формулу «я младший помощник по маркетингу» на «я работаю в отделе маркетинга». Это честно, но заставляет вас выглядеть немного опытнее.

5. Много «я»

Ошибочно считать, что частое «яканье» говорит о ваше уверенности. Психологи повели исследование и выяснили, что те люди, которые чаще используют «я» в беседе, обычно имеют более низкий социальный статус в группе.

Как надо говорить: сравните: «Буду очень признателен, если вы рассмотрите возможность встречи со мной в следующем месяце. Я очень заинтересован в вашей работе, и я хотел бы встретиться с вами лично» и «Будете ли вы готовы встретиться в следующем месяце? Было бы здорово узнать больше о вашей работе и встретиться лично». В первом случае речь юного, начинающего сотрудника, во втором — профессионала, который привык работать в команде.

6. «Я доступен в любое удобное для вас время»

Всегда хочется переспросить: «Что, серьезно? Вы совсем ничем не заняты? А если я хочу поговорить во вторник в 4 утра, вы тоже согласитесь?» А если согласитесь, я буду думать, что вы в отчаянии, не иначе.

Как надо говорить: создавайте ощущение занятости, пусть даже это не так. Лучше определить сроки: «Во вторник и четверг есть несколько свободных окон». Это значит, что вы как минимум важная птица с насыщенным графиком. Так вы становитесь более интересным собеседнику.

7. «Надеюсь услышать от вас скоро!»

Не стоит завершать письмо или разговор надеждой (именно ею!) увидеться снова (если говорим о работе, но и в личной жизни тоже). Так вы будто готовите себя (и собеседника) к тому, что есть хоть малейшая вероятность не пересечься больше.

Как надо говорить: выразите уверенность в том, что разговор будет продолжен, например: «С нетерпением жду обсуждения» или «С нетерпением жду ответа от вас».