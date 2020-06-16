Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест на старость по одной картинке шумно обсуждают в Сети 

Диана Товсепова 5 часов назад
Тест на старость по картинке шумно обсуждают в Сети
Фото: Рамблер
Тесты по картинкам пользуются популярностью у психологов уже не одно десятилетие. С помощью них определяют тип личности, подсознательные страхи и неосознанные желания.
Как выяснил "Рамблер", в Сети стали обсуждать "тест на старость", который еще и определяет возрастные изменения мозга. Некоторые даже полагают, что с помощью него можно определить предрасположенность к болезни Альцгеймера.
В частности, на этой картинке предлагается найти бабочку, летучую мышь и утку.
Соцсети
Если вы нашли кого-то одного из них, то мозг уже начинает стареть. Удалось разглядеть двоих — пока все нормально. Все три — вы еще точно молоды.
Ну а если найти не удалось никого, то риск деменции, возможно, уже не за горами.
Интересно, что найти три изображения удалось далеко не всем.
Видео дня. Куда пропала первая любовь Киркорова
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Известные красотки показали свои снимки без фотошопа
Голые свидания — новый способ найти любовь
Голые свидания — новый способ найти любовь
«Грудь, конечно, красивая»
«Грудь, конечно, красивая»
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Продукты, которые заставляют вас потеть
06:10
Продукты, которые заставляют вас потеть
Еда Здоровье
Почему чай называется «байховый»
20:05
Почему чай называется «байховый»
Еда Здоровье
Трудные дети российских звезд
03:29
Трудные дети российских звезд
Дети Звёзды
Как быстро отчистить утюг от нагара
04:01
Как быстро отчистить утюг от нагара
Дом и сад
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
02:51
Что будет, если на месяц отказаться от сахара
Еда Здоровье
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
02:58
Куда пропала первая любовь Филиппа Киркорова
Звёзды Любовь
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
10:37
Неизвестные братья и сестры российских знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение