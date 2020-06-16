Тест на старость по картинке шумно обсуждают в Сети

Тесты по картинкам пользуются популярностью у психологов уже не одно десятилетие. С помощью них определяют тип личности, подсознательные страхи и неосознанные желания.

Как выяснил "Рамблер", в Сети стали обсуждать "тест на старость", который еще и определяет возрастные изменения мозга. Некоторые даже полагают, что с помощью него можно определить предрасположенность к болезни Альцгеймера.

В частности, на этой картинке предлагается найти бабочку, летучую мышь и утку.

Соцсети

Если вы нашли кого-то одного из них, то мозг уже начинает стареть. Удалось разглядеть двоих — пока все нормально. Все три — вы еще точно молоды.

Ну а если найти не удалось никого, то риск деменции, возможно, уже не за горами.

Интересно, что найти три изображения удалось далеко не всем.