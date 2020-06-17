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Названа способствующая богатству россиян привычка 

Lenta.ru 3 часа назад
Названа способствующая богатству россиян привычка
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Более состоятельные россияне чаще демонстрируют желание сначала откладывать деньги, а потом тратить. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. Доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, составляет 12 процентов у бедных и 28 процентов у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако процент тех, кто тратит деньги, а потом задумывается о накоплениях, также выше среди более обеспеченных россиян.
Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18 процентов граждан. Большая часть россиян поступает наоборот: 39 процентов сначала тратят деньги, а откладывают то, что остается. Еще 43 процента опрошенных вовсе не откладывают средства и тратят все, что зарабатывают.
Размер семьи также влияет на привычку копить деньги. Чаще всего сначала откладывают часть дохода одинокие работающие пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет — 27 и 25 процентов соответственно. В то же время полные семьи с одним и двумя детьми откладывают сбережения не так часто: 19 и 20 процентов соотвественно. Реже откладывают деньги до начала трат одинокие женщины с одним ребенком — 15 процентов.
Опрос проводили в мае, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет из 136 городов в 50 регионах России.
Ранее жители российских городов подсчитали, что на будущее детей стоит откладывать от 2,8 до 17,2 миллиона рублей.
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