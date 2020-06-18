Как распознать дешёвку в ювелирной лавке 

Видео расскажет, как выбрать кольцо в магазине, чтобы не приобрести подделку. В небольших ювелирных магазинчиках часто встречаются необычные украшения с уникальным дизайном, которые существуют в единственном экземпляре. Кому не захочется стать обладателем такого сокровища? Но при покупке нужно быть внимательным и тщательно изучить укаршение, чтобы потом не оказалось, что за большие деньги вы приобрели дешёвую бижутерию.