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Как распознать дешёвку в ювелирной лавке 

Елена Красовская 10 часов назад
Видео расскажет, как выбрать кольцо в магазине, чтобы не приобрести подделку. В небольших ювелирных магазинчиках часто встречаются необычные украшения с уникальным дизайном, которые существуют в единственном экземпляре. Кому не захочется стать обладателем такого сокровища? Но при покупке нужно быть внимательным и тщательно изучить укаршение, чтобы потом не оказалось, что за большие деньги вы приобрели дешёвую бижутерию.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыт способ убрать второй подбородок за день.
Психология , Видео , Дом и сад
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