Что ни в коем случае нельзя делать дома 

Всем известно выражение «Мой дом — моя крепость». И крепость эта, конечно, должна быть защищена. О том, как не привлекать в дом негативную энергетику, рассказывает «Рамблер».

Зеркала

Например, согласно фен-шую, не стоит вешать зеркало, напротив входной двери, а также в спальне. Таким образом вы убережете свой дом от проникновения негатива и сможете избежать конфликтов с супругом. А еще не стоит принимать пищу перед зеркалом: наши предки верили, что этот предмет является окном в потусторонний мир, и во время еды злые духи могут проникнуть через зеркало в тело человека, полностью подчинив его себе.

Корзина для мусора

Напротив входной двери не рекомендуют также ставить и мусорное ведро, поскольку все, что в нем копится, способствует накоплению негативной энергии, а у живущих в дом наступает черная полоса. Также наверняка всем известно о том, что нельзя выносить мусор по вечерам. Считается, что таким образом вы выносите из дома богатство и покой.

Свист

Тем, кто свистит в доме, тоже говорят, что у них денег не будет. Но есть и еще одно поверье, связанное со свистом. Раньше считали, что свистом можно общаться с нечистой силой, поэтому, человек, свистящий в доме, призывает в жилище нечисть, которая сделает так, что начнут ломаться вещи и пошатнется финансовая стабильность.

Работа дома

Прелести работы из дома сейчас вкусили очень многие. Но надо знать, что к организации рабочего места в квартире надо подходить очень серьезно. Позаботьтесь о том, чтобы не сидеть спиной к окну или двери: так из вас попросту будет утекать энергетика, вы станете быстро уставать. Лучше всего, чтобы ваша спина была обращена к двери. Если же организовать рабочую зону таким образом невозможно, позаботьтесь о том, чтобы просто отгородить себя чем-то от двери или окна. Ширма вполне подойдет.

Еда с ножа

Считается, что, пробуя еду с ножа, мы «обрезаем» свою жизнь, навлекаем на себя серьезные болезни. Согласно примете, девушка, которая ест с ножа, выйдет замуж за агрессивного мужчину.