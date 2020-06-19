Как мужчины избегают домашних обязанностей

Эти фразы вы можете услышать от партнера, которому очень не хочется заниматься «женскими» делами

Сегодня уже никого не удивляет мужчина, занимающийся домашними делами, в то время как его жена может вкалывать на нескольких работах. Гендерные роли перестали принимать жесткую форму, и все же некоторые мужчины всеми силами стараются избежать банальной помощи во время уборки, прикрываясь фразами, которые женщина может воспринимать, как сам собой разумеющийся факт. Мы решили изучить мужские уловки, помогающие им ловко увиливать от неприятных для них дел.

«Это дело не для настоящего мужчины»

Подобную фразу можно услышать от «настоящего мужчины», которого мама с детства учила тому, чем должен заниматься мужчина, а какие дела — исключительно женские. И если от мужчины требуется совсем немного, то от партнерши такой «альфа» будет требовать исполнения обязанностей по списку: приготовить обед на всю семью, постирать, пришить, «взвалить» на себя ребенка, и да — всегда быть позитивной в его присутствии. При этом помогать такой мужчина по дому, конечно, не будет, ибо «не положено».

«Да ты и сама справишься»

Что интересно, эту фразу многие женщины воспринимают как позитивную — мужчина настолько уверен в ее силах, что решил даже не вмешиваться. На самом деле, мужчина почти прямым текстом говорит вам, что ему абсолютно не интересен предмет вашего разговора, и он будет просто счастлив, если вы отстанете и отправитесь заниматься, допустим, скучным намыванием окон, а он займется тем, что интересно только ему. Будьте внимательны.

«Тебе нужно, ты и делай»

С таким мужчиной сталкивались если не все, то многие. Он совершенно не требователен к порядку, его не смущают горы немытой посуды, он не против оставить своей женщине свободу выбора — если хочет, пусть моет/стирает, он точно не будет заниматься подобной ерундой. Если вы узнаете себя в данной ситуации, постарайтесь обсудить этот вопрос со своим мужчиной — все-таки вы живете вместе, а значит и проблемы у вас общие.

«Ты виновата — не напомнила мне»

Не каждый мужчина готов расписаться в своей неправоте, а потому ему нужен кто-то, на кого можно свалить свои промахи. В бытовых вопросах под руку попадается женщина. К примеру, вы попросили его купить по дороге домой продукты, но он благополучно забыл, но, по его мнению, вы не имеете права делать ему замечания, ведь «нужно было напомнить». Получается, что женщине в любом случае приходится контролировать своего партнера, даже в мелочах, которые в сознании мужчины не имеют большого смысла.