Как ретроградный Меркурий испортит жизнь знакам зодиака 

Лето, многообещающие прогнозы погоды и почти покинувший нас карантин — ах, не жизнь, а сказка. Постойте, по законам жанра должен появиться злодей — так вот же он, ретроградным Меркурием зовется. И если вы еще не чувствуете, как он отравляет вам жизнь, значит, вы остались на десерт. Но не волнуйтесь, волшебные оплеухи от него соберут все знаки зодиака.

Овен

Ваши рабочие дела стремительно покатятся в тартарары. И если не получится поставить их на «паузу», то можно начинать пить серьезное успокоительное — медикаментозное или алкогольное, потому что валерьянка тут бессильна. Великие (или не очень) умы говорят, что работу стоит менять раз в три года, поэтому может оно и к лучшему.

Телец

Вы будете прокрастинировать без задних ног. Казалось бы, а чего тут плохого — лежишь себе и мыслями пространство заполняешь. А вы мысли Тельца представляете? Это же страшнее самых крепких ужасов. Зато пройдя все ментальные круги ада, вы переродитесь и сможете учить уму-разуму даже Деву — хотя это еще один круг, дополнительный.

Близнецы

На вас ретроградный Меркурий обрушит проклятие бытовых забот. Горы немытой посуды, липкие полы, тараканы, подружившиеся с новой цивилизацией в холодильнике — вот это вот все. А бонусом пойдут финансовые проблемы — вместо новых туфель придется купить китайскую швабру (видали, сколько они сейчас стоят), а вместо итальянского вина — робот-пылесос.

Рак

Поздравляем, у вас этим летом джекпот: огород, давление и ретроградный Меркурий в вашем знаке. И чтобы пережить все эти напасти, стоит на пару месяцев стать истинной королевой: лежать, домашним приказы отдавать и наблюдать за тем, как близкие и любимые будут пытаться хозяйством управлять — и смех, и грех, и неплохая конкуренция надоевшим сериалам.

Лев

На вас нападут воспоминания из прошлого, экс-бойфренды и бывшие закадычные подруги. Заговоры, игнор, имитация сердечного приступа — от них не спасет ничего. Но одно средство все же есть — взглянуть в глаза этим чудовищам и поговорить с ними начистоту.

Дева

Девы будут очищаться ментально и физически. И если в первом виноват ретроградный Меркурий, то во втором — близкие и любимые. Ваш взбесившийся внутренний критик доведет до белого каления всех домашних, а они, в свою очередь, будут подсыпать в утреннее кофе слабительное, чтобы вы больше сидели на белом троне и меньше комментировали их действия.

Весы

Ваша рабочая среда превратится в американские горки, только весело тут будет лишь тем, кто за этим наблюдает. Вам же будет хотеться плакать, подливать в кофе виски, свергнуть босса с его места и совсем нечаянно уронить несколько принтеров на ноги коллегам. Крепитесь, Меркурий повернет в обратную сторону уже 12 июля.

Скорпион

Скорпионам достанется по полной — их цистерны яда ретроградный Меркурий заменит сахарной ватой, любовью и тотальным сопереживанием. Внутренние черти красоток будут кидаться в самые глубокие котлы, чтобы не видеть этого кошмара. Зато можно будет хотя бы раз поговорить со Скорпионами, не опасаясь за свое ментальное здоровье.

Стрелец

Вас понесет во все тяжкие. Приползти домой вы сможете только 12 июня, когда ретроградный Меркурий будет уже все. Вроде бы время провели безумно, интересно и приятно, но теперь ни денег, ни партнера, ни планов на будущее — все наживать придется.

Козерог

С работой и деньгами у вас все стабильно хорошо, а вот с любовью — вечные проблемы. По этому ретроградный Меркурий и бомбанет, а зачем ему рушить то, что вам легко построить?

Водолей

Привычный образ жизни пойдет под откос. Биологические часы сдует в стратосферу, закадычные друзья перейдут в разряд заклятых, а творческие порывы заменят алкогольные. Вроде бы и богемный образ жизни, но нет, ретроградный.

Рыбы

Рыбки выйдут из анабиоза, и тут — бац, ретроградный Меркурий дышит в спину. А еще он будет трепать вам нервы через истерики знакомых, друзей и коллег, но это еще полбеды. А вот вторая половина — бывшие любовники, которые вдруг активизируются. Ну вы знаете: ты — самая лучшая — на словах, свари мне борщ — на деле.