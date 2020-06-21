Несоблюдение соцдистанции связали с психопатией 

Ученые из Колледжа Уитмен проанализировали поведение людей во время пандемии коронавируса и пришли к выводу, что отношение к социальному дистанцированию можно связать с особенностью личности. "Рамблер" приводит результаты исследования, опубликованные на сайте PsyArXiv.

Специалисты отмечают, что с самого начала карантина в Сети то и дело появлялись сообщения о людях, которые специально игнорируют противокоронавирусные правила и даже прибегают к различным девиациям, например, облизыванию дверных ручек.

По словам ученых, подобное поведение может быть вызвано целым комплексом причин, и особенности личности — в их числе. К тому же, предыдущие работы показали, что люди с ярко выраженными чертами нарциссизма, макиавеллизма и психопатии нередко подвергают опасности свое здоровье.

Опрос затронул 502 участников, которых попросили рассказать о том, как хорошо они соблюдают соцдистанцию и другие рекомендации, прежде протестировав их личностные качества.

Обнаружилось, что некоторые все же игнорируют введенные меры. Именно у этой группы показателей невротизма, подлости и расторможенности оказалось больше всего.

Организатор исследования Павел Благов также утверждает, что люди в вышеупомянутой группе говорили о возможности сознательно спровоцировать заражение других.

Вирус распространяют не только "безответственные и невнимательные люди", и все же работа требует дополнительных исследований, резюмирует ученый.