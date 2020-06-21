Интимные тайны, в которые не стоит посвящать никого

«Я не шкаф и не музей — хранить секреты от друзей»: эта задорная песня должна напоминать о том, что любая информация, которую знает один, принадлежит одному. Когда о чем-то известно двоим — это очень скоро будет у всех на слуху. Увы, глупо ожидать, что друзья будут хранить наши секреты словно свои собственные. Такое, конечно, случается — но не так часто, как бы нам хотелось.

Что же делать в ситуации, когда просто необходимо выговориться и «спустить пар»? Поговорить с психологом или психотерапевтом, написать на анонимных условиях в профильный паблик в соцсети — или сходить на хорошую тренировку, где можно постучать от души по боксерской груше, например. С друзьями же многие секреты обсуждать точно не стоит.

9 интимных тайн, о которых стоит молчать даже с самыми близкими друзьями.

1. Ссоры со своими родными

Выносить сор из избы вообще очень не полезно для всех — родственники рано или поздно мирятся, а тот, кто хотел помочь погасить конфликт, часто еще и оказывается крайним. В любом случае остается осадок у всех участников ситуации — да, и очень важно соблюдать правило: никогда не рассказывать о мужьях, детях или родителях третьим лицам ничего, что вы не могли бы спокойно повторить им в лицо или сказать при них. «Глухие телефончики» — исключительно опасная штука.

2. Поведение своего ребенка

Это довольно глупо — жаловаться на человека, которого ты сам и вырастил с пеленок. Человека, которого ты воспитывал ежеминутно своим собственным примером — поступками, словами и отношением к миру. Может быть, стоит самому обратиться к психологу, вместо того чтобы жаловаться на своего ребенка?

3. Подробности своей интимной жизни

Подруга, конечно, может завистливо вздыхать и восторженно закатывать глаза, когда вы ей рассказываете о том, сколько кто кого раз и как вы себя при этом чувствовали. Но нет никакой гарантии, что за вашей спиной она не наградит вас каким-то обидным эпитетом, правда? Не хотите сплетен о себе и своих похождениях — не стоит рассказывать о них. Меньше знают — уж точно лучше спят.

4. Свои сексуальные фантазии (или мечты вашего партнера)

Подобное поведение многие вообще считают недопустимым — фантазии можно озвучивать только своему партнеру в интимный момент. Друзьям о них уж точно знать необязательно. Если уж очень припекает — есть анонимные паблики соответствующей тематики в соцсетях. А уж разбалтывать интимные секреты партнера — попросту некрасиво, вульгарно и пошло. Так делать в принципе нельзя.

5. Факт вашей измены или измены партнера

Обычно друзья горячо сочувствуют потерпевшей стороне — если вы решите простить измену и жить с партнером дальше, не факт, что ваши друзья с восторгом воспримут эту новость. Если же вы всерьез настроены расстаться из-за этого действительно серьезного проступка, стоит сперва сделать это, а потом делиться подробностями. Если захочется.

6. Его мама и ваш конфликт с ней

Да, идеальных свекровей не бывает — так же как нет и невесток. Если вам не удается наладить с мамой партнера контакт — куда проще свести его к минимуму, формально общаясь в день ее рождения и на Новый год. Рассказывать о вашей войне подругам точно не надо, да и мужу закатывать скандалы не стоит. Достаточно просто коротко объяснить, по каким причинам вы не хотите общаться с его мамой.

7. Бытовые недостатки партнера и его физические особенности

Рассказывать о чужих болезнях, бытовых или интимных привычках или, хуже того, увечьях, низко и подло. Тем самым вы выставляете себя в очень некрасивом свете — ведь вы изначально видели, с кем связывали свою судьбу? Если же вас искусно обманывали (такое тоже бывает) и правда вскрылась только со временем — обсудить это стоит искренне и откровенно с партнером. Или развестись.

8. Участие в финансовых аферах или ошибки с деньгами

Очень жаль, что в школах до сих пор не ввели обязательного курса финансовой грамотности — поэтому многие из нас обучаются на тернистом пути проб и ошибок. Если вы готовы честно рассказать о том, как вы потеряли энную сумму денег в назидание другим, это стоит сделать. Все остальные случаи лучше все же держать при себе.

9. Тайны третьих лиц

Вы же не хотите, чтобы о ваших секретах узнал весь мир? Тогда, возможно, стоит начать с себя и не позволять себе пересказывать чужие тайны за спиной человека, который с вами поделился сокровенным? Только так можно остановить поток сплетен. Начинать нужно с себя.